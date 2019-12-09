Первым поездам посвящается: Силачи Крыма сдвинули с места железнодорожный состав весом в 800 тонн

На железнодорожном вокзале Симферополя, в подельник 9 декабря, состоялось настоящее силовое шоу. Дюжие молодцы, мускулистые, с рельефными телами, немного размялись на перроне, а затем спустились на железнодорожные пути.

В генеральной репетиции приняли участие три силача.Фото: Никита ПОЛЬКО

Атлетов с вагонами в одно целое соединили тонкие но суперпрочные буксировочные тросы.

- Раз, два, три, - и силачи упираясь ногами, ухватывались руками за специальные лесенки-накладки, начали плавно буксировать железнодорожный состав.

Очевидцы тут же дружно загалдели: - Молодцы! Давай-давайте! У вас все получается!

Действительно состав, а эта махина весит 800 тонн, нехотя, но все же сдвинулась с места.

Генеральная репетиция нового рекорда России по буксировке железнодорожного состава прошла успешно.

- Мы планируем проводить уходящий год установлением зрелищного рекорда – тягой поезда весом более 800 тонн, - сообщает Ассоциация Российских Силачей.

Таким оригинальным способом силачи хотят поздравить соотечественников с установлением железнодорожного сообщения между Крымом и материковой России.

На железнодорожном вокзале Симферополя 26 декабря пройдет торжество, посвященное прибытию первого поезда Москва-Симферополь. Установление рекорда России по буксировке железнодорожного состава станет «гвоздем» программы.

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