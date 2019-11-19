К курортному сезону в Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска
К курортному сезону в Крым запустят железнодорожные маршруты из Екатеринбурга и Мурманска, а также появятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.
Кроме того, прорабатывается маршрут, который свяжет с городами республики Краснодар и Кисловодск.
Напомним, пассажирские поезда пойдут по Крымскому мосту с декабря 2019 года. Билеты уже в продаже. Пока запустят только два рейса Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.
К прибытию первого поезда в Симферополь силачи приурочат акцию и сдвинут многотонный железнодорожный состав. В качестве первой репетиции спортсмены сдвинули несколько вагонов весом в 600 тонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU