К курортному сезону в Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-19T10:57:48+03:00

Изменить размер текста: A A

К курортному сезону в Крым запустят железнодорожные маршруты из Екатеринбурга и Мурманска, а также появятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.

Кроме того, прорабатывается маршрут, который свяжет с городами республики Краснодар и Кисловодск.

Напомним, пассажирские поезда пойдут по Крымскому мосту с декабря 2019 года. Билеты уже в продаже. Пока запустят только два рейса Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

К прибытию первого поезда в Симферополь силачи приурочат акцию и сдвинут многотонный железнодорожный состав. В качестве первой репетиции спортсмены сдвинули несколько вагонов весом в 600 тонн.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU