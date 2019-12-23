2019-12-23T12:41:21+03:00
Общество

Железнодорожная часть Крымского моста: Цифры и факты

Спустя пять лет затишья на полуострове снова начнут ходить поезда
Анастасия ЖУКОВА
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Первые поезда пойдут по Крымскому мосту 23 декабря. Фото: РосавтодорПервые поезда пойдут по Крымскому мосту 23 декабря. Фото: Росавтодор
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В понедельник, 23 декабря, откроется долгожданное железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Пять лет полуостров не видел поездов с материка, потому что был отрезан от «большой земли»: Украина перекрыла транспортное сообщение с полуостровом после Крымской весны, не признав вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Теперь в Крым снова можно приехать на поезде!

На Крымском мосту построена двухпутная железная дорога. Поезда по ней будут ходить без привычного громкого стука: сварные швы выполнены таким образом, что составы проносятся практически бесшумно.

Всего таких швов – 118 километров. Они соединяют 11 тысяч заводских элементов в 306 железнодорожных пролетов.

Испытания железнодорожной части Крымского моста.Видео: Инфоцентр "Крымский мост"

По мосту могут проехать поезда массой более семи тысяч тонн, это сравнимо с весом Эйфелевой башни.

Согласно проекту, ритм движения поездов через Керченский пролив близок к интервалу движения составов в метрополитене: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов.

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Строили железнодорожную часть моста в течение 47 месяцев. За это время строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор.

Самая большая свая забита на глубину 36-этажного дома! Это 108 метров. Она установлена в сложном грунте.

Железнодорожная арка весит аж 6 тысяч тонн! Она в 14 раз тяжелее МКС и в 4 раза длиннее остальных пролетов. Расстояние между опорами – 227 метров, это два футбольных поля.

КОНКРЕТНО

5 000 тонн рельсов

76 000 штук шпал

160 000 тонн металла пролетов

Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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