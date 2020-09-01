Сезон во время пандемии: За август в Крыму отдохнули 2 миллиона туристов

За лето в Крыму отдохнули 3,5 миллиона человек Фото: Михаил ПАТЛИС

В августе в Крыму отдохнули 2 миллиона 106 тысяч туристов, что на 15% превышает аналогичные показатели прошлого года. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма доходила до 95%.

Такие данные на своей официальной странице в социальных сетях привел глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге - 4,5% отдыхающих и менее 1% - через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, - отметил глава региона.

Всего за два месяца курортного сезона, который в этом году из-за коронавируса стартовал с 1 июля, Крым принял больше 3,5 миллиона туристов.

Сегодня в республике с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора работают 826 объектов размещения. Средняя заполняемость здравниц по Крыму составила 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь - 70-80%.

Напомним, по программе стимулирования внутреннего туризма за счет туристического кешбэка отдых в санаториях Крыма стал одним из самых популярных направлений. Среди здравниц полуострова, куда с 1 октября по 31 декабря отправятся участники акции, в лидерах Ялта, Саки, Алушта, Евпатория и Судак.

В целом отдых на Черном море наиболее привлекателен среди внутренних направлений. Средний чек за отпуск в Крыму составил по программе кешбэка 56,9 тысяч рублей, средняя продолжительность - 9 дней.

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