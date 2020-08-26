Санатории Крыма стали лидерами в программе туристического кешбэка

Крымские санатории получили популярность благодаря туристическому кешбэку Фото: Анна КИРИЕНКО

Отдых в санаториях Крыма - один из самых популярных по программе стимулирования внутреннего туризма за счет частичного возврата стоимости за тур. Среди здравниц полуострова лидируют те, что находятся в Ялте, Саках, Алуште, Евпатории и Судаке.

По данным сервиса бронирования Санатории-России.рф, путевки в Крым на период с 1 октября по 31 декабря обходятся дороже всего. В среднем же они стоят около 54,3 тысячи рублей.

Средний чек на лечение и оздоровление в соседнем Краснодарском крае составляет 51,1 тысячу рублей, в здравницах Северного Кавказа - 52,3 тысячи рублей. Санаторно-курортный сектор Поволжья, который также входит в тройку популярных направлений по кешбэку, выставляет ценник в 43,5 тысячи за путевку.

Среди недорогих направлений лидируют санатории Сибири со средней стоимостью тура в 39 тысяч рублей, Дальнего Востока - 41,2 тысячи рублей и Урала с 42,9 тысяч рублей.

Чаще всего путевки по кешбэку покупают жители Москвы и Московской области. На втором месте - Екатеринбург и Свердловская область, на третьем - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее Республика Татарстан и Башкортостан.

Большинство планируют отдых в сентябре и октябре- 35% и 33% соответственно. Отправиться в тур за здоровьем в ноябре готовы только 14% и еще 6% забронировали отдых в декабре.

При этом каждый ценовой диапазон путевок нашел приблизительно одинаковое количество покупателей: 33% купили путевки стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 35% - от 50 до 75 тысяч и 32% свыше 75 тысяч рублей.

В Крыму к программе туристического кешбэка присоединились более 70 объектов размещения. При оплате отдыха картой «Мир» в срок до 28 августа, можно получить от 5 до 15 тысяч рублей возврата, в зависимости от стоимости тура.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать свою банковскую карту «МИР» на официальном сайте программы Ростуризма и запланировать поездку на срок не менее 4 дней. При этом она должна начаться не позже 20 декабря и окончиться до 31 декабря 2020 года. Можно приобрести как пакетный тур, включая транспортную составляющую и проживание, так и выбрать объект размещения на сайте самостоятельно.

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство выделило 15 миллиардов рублей. Мультипликативный эффект от налоговых поступлений в туризме ожидается на уровне 40%, соответственно казна дополнительно получит более 25 миллиардов рублей в виде налогов.

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