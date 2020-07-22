2020-07-22T18:11:54+03:00
Общество

Мнение эксперта: Кэшбек за отдых внутри страны даст Крыму больше туристов в межсезонье

Возврат денег за путевки на отечественные курорты сможет окупить отдыхающим перелеты
Надежда ДАЦЮКАнна КИРИЕНКО
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За первую декаду июля в Крыму отдохнули больше 400 тысяч туристовЗа первую декаду июля в Крыму отдохнули больше 400 тысяч туристовФото: Михаил ПАТЛИС
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Документ Ростуризма, который регламентирует получение кэшбека за путешествия внутри России, может стимулировать увеличение количества туристов в Крыму в период межсезонья. Такое мнение КП-Крым выразил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Мы рассчитываем, что такая мера нам растянет межсезонье и увеличит количество туристов. В летний период нам и так девать некуда туристов. Нам нужно делать акцент на октябрь, ноябрь, декабрь, февраль и, возможно, март. Максимальная компенсация, предусмотренная для туриста, это 15 тысяч рублей. Если эта сумма компенсирует перелет, это будет дополнительной мотивацией для туриста, - рассказал глава комитета.

Черняк также подчеркнул, что документ поддерживает представителей официальных средств размещения, поскольку получить компенсации смогут только те отдыхающие, которые купили путевки в зарегистрированные туристические объекты.

- Народ запереживал и занервничал, когда был коронавирус. Ведь поддержку получали только те, кто официально зарегистрирован. Тут все справедливо: кто платит налоги, тот и должен получать льготы, - выразил мнение депутат.

По его словам, версия документа, принятого Ростуризмом, еще не окончательная, и ее можно будет доработать, выступив с предложениями на местном уровне.

- Мы получим на руки этот документ, сделаем предложения по корректировкам и отправим их в Ростуризм. И нам никто не мешает в процессе реализации выступить с корректировками. Возможно, что-то захочется дополнить или убрать. Естественно, будет еще обсуждаться сам процесс выдачи кэшбека и цели, на которые можно будет потратить деньги, - заключил эксперт.

Напомним, что туристы, отдыхающие в России, могут получить компенсации за путевки от 5 до 15-ти тысяч рублей.

Кэшбеки смогут получить туристы, которые поедут с 14 августа по 20 декабря текущего года в один из 44-х регионов страны.

Если турист купил путевку стоимостью от 25 до 50-ти тысяч рублей, то на его карту вернется 5 тысяч рублей. Чтобы получить кэшбек в размере 10 тысяч, цена путевки должна быть от 50 до 75-ти тысяч, а за туры стоимостью больше 75 тысяч возвращается 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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