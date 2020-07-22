За отдых в Крыму и Севастополе туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей

Ростуризм опубликовал документ, в котором раскрыл порядок получения кэшбека за путешествия внутри страны. Компенсации полагаются и тем, кто брал путевки в Крым и Севастополь. О том, что за отдых в российских регионах можно получить до 15-ти тысяч рублей, заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, который есть в распоряжении Ассоциации туроператоров России, говорится, что тур должен включать перевозку и проживание в гостинице. Оговаривается также и продолжительность путешествия - оно должно быть не меньше пяти ночей, а стоимость тура - от 25 тысяч рублей.

Круизные маршруты по России с проживанием на корабле также попадают в число туров, за которые можно получить компенсации. Но в этой категории также есть обязательные условия: круиз должен быть куплен на сайте туроператора и оплачен картой банка, подключенного к платежной системе «Мир».

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ВЕРНУТЬ

Если турист купил путевку стоимостью от 25 до 50-ти тысяч рублей, то на его карту вернется пять тысяч рублей. Чтобы получить кэшбек в размере 10 тысяч рублей, цена путевки должна быть от 50 до 75-ти тысяч, а за туры стоимостью больше 75 тысяч возвращается 15 тысяч рублей.

Если отдыхающий купил два тура за 50 тысяч рублей, то максимальный кэшбек на карту составит около 15-ти тысяч. Это максимально возможная компенсация за покупку туров, отмечают в АТОР.

В документе указано, что акция распространяется не на любые туры по России, а только в определенные регионы страны и в конкретные сроки.

КАКИЕ ТУРЫ ПОПАДАЮТ ПОД АКЦИЮ

Кэшбеки смогут получить туристы, которые поедут с 14 августа по 20 декабря текущего года в один из 44-х регионов страны.

В список вошли Архангельская и Астраханская области, Башкортостан, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская, Костромская, Красноярский, Ленинградская, Мордовия Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская области. А также Пермский и Приморский края, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская области. Также в документе указаны Татарстан, Тверская, Тульская, Тюменская области, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская область, Ярославская область.

За отдых в 11-ти регионах страны можно будет получить компенсации за покупку туров только в период с 1 октября до 20 декабря. Согласно документу, в этот список вошли Республика Крым и Севастополь, Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край.

Москва и Санкт-Петербург тоже вошли во вторую группу списка, но здесь путевка должна быть комбинированной - максимум две ночи в сточном городе и не менее трех - в другом субъекте России.

Сроки получения компенсации за отдых не указываются. Сказано лишь, что возврат денег будет «оперативным».

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