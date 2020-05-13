Кошелек или жизнь: Почему Крым подарит своих туристов Кубани и Грузии

Перспективы проведения курортного сезона в Крыму 2020 волнуют едва ли не треть населения полуострова. Предприниматели заранее оплатили торговые места на рынках, продавцы пляжных принадлежностей купили товар еще зимой, а экскурсионные фирмы надеялись в летний период компенсировать провал весенних школьных каникул и майских праздников.

КУРОРТ НА ПАУЗЕ

Для объектов приема и размещения туристов самой острой темой остается возврат денег за раннее бронирование. Эти деньги всегда идут в подготовку к сезону, и их нельзя вытащить из кассы - они растворились в свежей штукатурке, мебели, системах пожарной безопасности и благоустройстве пляжных территорий.

Часть объектов предлагает туристам воспользоваться сертификатом на отдых с открытой датой, чтобы, как только режим ограничений будет снят, гость мог приехать в Крым и получить уже оплаченную услугу. Остальные замерли в ожидании судебных исков на возврат средств, или решения властей дать возможность начать хоть как-то работать.

- Все зависит от решения Роспотребнадзора. У нас 825 объектов. И мы понимаем, что даже если в одном проценте возникают очаги, сил нашей медицины и сотрудников правоохранительных органов не хватит. А вероятность возникновения вспышки больше 50%, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

Сроки подготовки пляжей к сезону уже сдвинули на 1 июляФото: Анна КИРИЕНКО

КУБАНЬ ОТКРЫВАЕТ ЛЕТО

Единого подхода по работе курортной сферы у федерального центра нет. В этом плане губернаторы обладают свободой решений, которые, часто, не коррелируются с данными по коронавирусу.

Так в Краснодарском крае показатель заболеваемости составляет 36,3 случая на 100 тысяч населения, а в Крыму - всего 10,1 случаев. При этом Краснодарский край с 1 июня возобновляет прием отдыхающих в санаториях, а Крым к такому решению не готов.

- Мы тоже иногда смотрим на принимаемые меры в других субъектах РФ и не можем оценить, почему в регионе с большим количеством заражений принимают такие решения, - признал Аксенов. - Такая практика сложилась: кто в лес, кто по дрова.

Власти не устают повторять, что главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан. Даже со справкой об отсутствии covid-19 турист не является здоровым: инфекция может проявиться на десятый день после заражения, и тогда отель или санаторий придется закрывать на обсервацию с тестированием всех постояльцев. Кто будет оплачивать их проживание и питание на период превышающий бронь - не понятно.

ТУРПОТОК УШЕЛ В ТЕНЬ

В это же время теневой сектор подсчитывает доход от неожиданного наплыва курортников в апреле-мае. Как только Москва и Санкт-Петербург ввели режим самоизоляции, на крымское побережье хлынул туристический поток. Частные гостевые дома на Западном и Восточном побережье, поселки Большой Алушты и Большой Ялты получили известность и популярность у столичных гостей.

- Аэропорт и Крымский мост открыты. Люди катаются спокойно. Тесты не делают. Температуру не измеряют. Никакого реального контроля в самом регионе тоже нет. Есть куча бесполезных заседаний Аксенова и репортажей по телеку, - делился на своей странице в Facebook один из жителей Москвы, решивший пересидеть непростые времена в Коктебеле. - Народ, разумеется, злится на приезжих типа меня. О том, что злобу надо направить в сторону власти, они не думают. Просто не умеют так, приучены иначе.

В предстоящий сезон вложены не малые средства, а отдача может быть нулеваяФото: Анна КИРИЕНКО

Запрет на прием отдыхающих касался только официальных гостиниц и отелей. Аренда жилья, даже посуточно, под мораторий не попадала. И сколько бы местные администрации не проводили рейдов по выявлению нелегальных гостиниц, выписывать им протокол по факту было не за что - ни контрольной закупки, ни доказательств незаконной деятельности. А постояльцев всегда можно выдать за дальних родственников, друзей и друзей друзей, решивших пересидеть карантин на берегу моря.

- Вчера налоговая проверяла, звонят и спрашивают, бронируете номера? Отвечают: «бронируем». До 500 партизан в курортной сфере работают и принимают заявки. Причем все просто выясняется, по телефону, - указал Аксенов.

БЮДЖЕТНИКИ ТУРИЗМ НЕ СПАСУТ

Стремление помочь курортному сектору за счет распределения 500 тысяч путевок среди крымчан, крупные объекты не спасет. Ценовая категория отелей класса «три звезды» и выше не позволит им конкурировать с бюджетными санаториями республиканского подчинения. А именно объекты уровня «комфорт» распродают часть номеров заранее, чтобы подготовиться к сезону. И угроза банкротства для них вполне реальна.

- Республиканский бюджет готов оказать помощь нашей курортной сфере, потому что это наши нефть и газ, - считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. - Курортную отрасль нам нужно сберечь, не допустить банкротства предприятий, смены собственников. Потому что если втянуться в этот процесс, как это было в 90-х годах, то мы получим очень плохую ситуацию, когда старый собственник ушел, новый не пришел и вообще никто ничего не делает.

КОНКУРЕНТЫ РЕШИТЕЛЬНЕЕ

В период майских праздников Крым потерял около 1 миллиона туристов. Только аэропорт Симферополь за первую декаду мая годом недосчитался 93% пассажиров в сравнении с прошлым. Оператор железнодорожных перевозок в Крым - компания «Гранд Сервис Экспресс» - отказалась от расширения географию маршрутов, и снизила интенсивность движения по двум основным линиям - Москва и Санкт-Петербург. Без возобновления работы санаторно-курортной отрасли экономические потери региона к концу года будут катастрофическими, а на восстановление сектора уйдет не один год.

- Искренне поздравляю вас, дорогие сочинские коллеги! - написала на своей странице в соцсетях эксперт по интернет-маркетингу и руководитель управляющей компании Shelldor Наталья Прачук. - Мы с крымскими партнерами продолжаем пытаться разрабатывать и предлагать хоть какие-то внятные решения в условиях продолжающейся и даже нарастающей неопределенности, а также шквальных интерпретаций некоторых отдельно взятых цитат (из заявлений чиновников- прим. ред.).

К слову, в июне возобновить прием туристов намеревается Грузия. На очереди курорты Турции. И не сказать, что там эпидемическая обстановка хуже, просто требования Роспотребнадзора не распространяются на эти территории.

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