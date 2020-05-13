2020-05-13T18:59:00+03:00
Общество

Астролог предсказала Крыму отмену самоизоляции после 30 июня

Глобальный кризис 2020 года был ожидаем, но не в таких масштабах
Надежда ДАЦЮК
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По мнению эксперта, непростая ситуация с пандемией сложилась из-за неудачного движения планетПо мнению эксперта, непростая ситуация с пандемией сложилась из-за неудачного движения планетФото: Архив "КП"
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Когда пандемия пойдет на спад, а экономика начнет выходить из кризиса? Экономисты и вирусологи каждый день дают свои прогнозы относительно этих вопросов. А вот что по этому поводу говорят звезды, «Комсомолка» узнала у астролога Ольги Измайловой.

«ПЛАНЕТЫ НЕУДАЧНО СОШЛИСЬ!»

- Мало кто мог связать соединение Марса, Юпитера, Сатурна и Плутона в Козероге с эпидемией подобного масштаба, - поясняет астролог.

Еще в начале года, говорит Ольга Измайлова, планеты выстроились неблагоприятным образом. В канун Старого нового года соединились Сатурн и Плутон, которые астролог называет социальными планетами, влияющими на процессы в обществе.

Первую называют «злым роком», действие этой планеты связано с ограничениями и лишениям, а Плутон несет смерть и трансформацию.

Когда небесные тела еще только начали сходиться, до Нового года, СМИ уже начали писать об открытии нового вида вируса.

- Именно этот аспект, по моему мнению, положил начало всей истории, - отмечает Измайлова.

«ДРОВ В ОГОНЬ ПОДБРОСИЛИ МАРС, ЮПИТЕР И САТУРН»

В начале марта к Плутону приблизилась еще одна планета - Юпитер. Именно это небесное тело, по мнению астролога, помогло придать ситуации масштабности.

Вспомним, что впервые президент РФ Владимир Путин 25 марта обратился к россиянам с обращением, касающимся распространения коронавируса.

- Аспекты Марса к Юпитеру и Сатурну выступили катализатором и подбросили дров в огонь, не исключаю, что именно на точных аспектах этой планеты руководством страны и регионов были приняты решения о начале и продолжении выходных дней, - считает эксперт.

Но Измайлова просит крымчан не беспокоиться, ведь «все негативные аспекты планет уже расходятся». С середины мая астролог пророчит новый виток развития ситуации с вирусом.

- Планета Юпитер, та самая, которая все расширяет, перейдет в ретроградное движение и вновь направится на соединение с Плутоном. Это всегда возврат к прошлому, так что мы можем пережить что-то заново. Пока трудно сказать, что именно это будет, - предупреждает астролог.

ВЫДОХНЕМ ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ

Спокойный период, по словам Измайловой, начнется только после 30 июня. Тогда же могут и отменить надоевшую всем самоизоляцию. Но полностью выдохнуть не получится: благоприятное движение планет продлится только до начала октября.

- Неугомонный Юпитер снова уверенно пойдет на соединение сначала с Плутоном, а потом и с Сатурном. Точное соединение планет будет 12 ноября и 21 декабря соответственно. Подозреваю очередной глобальный кризис, в том числе и финансовый. После 21 декабря можно будет вздохнуть с облегчением и с надеждой на светлое будущее встретить новый 2021 год, - обнадежила астролог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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