Успешные дети и кризис в политике: Астролог рассказала, что ждет Крым в 2020 году

В 2020 году Крым продолжит развиваться в составе России. Будут построены новые объекты социальной сферы, благоустроены парковые зоны и места отдыха. Такой прогноз для КП-Крым сделала астролог Ольга Измайлова.

По ее расчетам, правительство республики будет много времени уделять развитию спорта, творческих кружков и секций для детей.

БОЛЬШЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, РЕКОРДОВ И УСПЕХОВ

- Не исключено, что будут разработаны новые программы, направленные на оздоровление детей и подростков. Вероятно, полномочия правительства будут расширены, и Крым станет более независимым от Москвы в принятии решений, - прогнозирует астролог.

Измайлова отмечает, что Белая Металлическая крыса становится полноправным символом 2020 года с 25 января. В этот год удача будет на стороне тех, кто готов долго и усердно трудиться, поскольку «крыса трудолюбива, она постоянно находится в поисках пропитания и запасов».

- Дети, рожденные в год крысы после 25 января вне зависимости от знака зодиака, имеют шансы добиться больших успехов за счет огромного запаса энергии, которой наделит их хозяйка года. Они просто будут не в состоянии сидеть сложа руки, и всегда найдут себе работу и дело по душе, которое будет приносить не только моральное, но и вполне ощутимое материальное удовлетворение, - отмечает астролог.

В целом, по словам Ольги Измайловой, год принесет изменения в социальной сфере, новые спортивные рекорды, прорывы в науке и технологиях. Но могут обостриться природные катаклизмы, произойти пожары по всему миру. Спокойствия астролог не прогнозирует и в международных отношениях:

- Политические игроки на мировой арене будут с трудом приходить к компромиссам из-за упорства и желания продавить свои интересы. Поэтому отношения между странами-оппонентами будут походить на костер, в который периодически подливают масло.

ЧТО ЖДЕТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

У Овнов внимание и энергия будут направлены на построение карьеры и обретение прочного социального положения. Материальный достаток может существенно улучшиться за счет получения новой должности или продвижения по службе. Значимые карьерные достижения возможны во второй половине года. Астролог советует не забывать о домочадцах, им может не хватать внимания.

Овны в текущем году получат продвижение по службеФото: архив "КП"

Тельцы в текущем году будут заняты самообразованием и саморазвитием. Многие из них захотят получить высшее или второе высшее образование или продолжить обучение в аспирантуре. Не исключено, что кто-то отправится на обучение заграницу. Овнам также захочется путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Есть большая вероятность встретить свою половинку вдали от дома или среди иностранцев.

Близнецы, по словам астролога, могут рассчитывать на получение крупной должности с хорошим окладом. Их способности будут отмечены руководством. Кроме того, некоторые из Близнецов могут получить наследство в виде недвижимости. А вот у второй половинки могут возникнуть финансовые трудности, и придется поддержать ее материально. На этом фоне возможны ссоры. А вот о здоровье беспокоиться не придется.

Мысли Раков будут часто заняты темой любовных отношений. Некоторые из них найдут свою любовь на работе из числа коллег-подчиненных или ниже в должности. Однако нужно быть готовыми, что новая любовь не всегда будет взаимной. Попытки добиться расположения могут привести к серьезным материальным тратам. Из-за нового увлечения могут обостриться отношения и ссоры с родственниками.

Львам наступивший год сулит материальный доход. Но больше всего карман потяжелеет у тех, кто работает в сфере услуг, ремонта и обслуживания. Если деятельность связана с медициной, лечением, питанием, вы также можете рассчитывать на хороший доход. Также этот год хорош для освоения новой профессии, получения новых навыков. Внимания потребуют дела, связанные с недвижимостью, ремонтом, обустройством жилья или устранением неполадок.

Девам необходимо будет уделить внимание детям и младшим членам семьи. Возможно, потребуется урегулировать конфликт между вашим ребенком и учителем. Но астролог уверяет, что все закончится благоприятным образом, и успехи детей вас порадуют. Если вы только мечтаете о ребенке, то знайте, что год благоприятен для зачатия. Не исключено получение неожиданного наследства. Многие захотят завести домашнего питомца.

Для Весов встанет ребром квартирный вопрос. Особенно, если сейчас приходится жить под одной крышей с родственниками. Некоторым придется взять кредит, оформить ипотеку или даже переехать в другой город. Захочется комфорта и уюта в доме. Продуктивной окажется работа на дому. Астролог прогнозирует множество переездов между городами и странами.

У Скорпионов год окажется также динамичным – будет много поездок, контактов и знакомств. Кто-то наладит деловые и дружеские связи вдали от дома и переедет. Удачное время для тех, кто связан с логистикой и транспортом, торговлей, посредническими услугами, обучением, консультациями. Если мечтаете о собственном бизнесе, то самое время действовать, успех будет во всех вышеперечисленных видах деятельности. Также звезды предупреждают о возможных ДТП.

Стрельцы смогут хорошо заработать благодаря своим талантам и умениям. Обаяние поможет заключить выгодные сделки и контракты, особенно если вы работаете в сфере продаж. Делайте ставку на харизму и внешние данные. Но денежная удача может привлечь мошенников, потому нужно не терять бдительность.

Стрельцам в этом году пророчат хороший заработокФото: Архив "КП"

Предпринимателям звезды не рекомендуют использовать теневые финансовые схемы и пытаться укрыть налоги, ничего хорошего из этого не выйдет.

Козерогам будет сложно выделить ту сферу, которой нужно уделять внимание больше остальных. Большая энергия и физическая активность позволят контролировать все аспекты жизни. Многое будет удаваться благодаря оптимизму. К Козерогам будут тянуться, просить совета и поддержки. Многократно вырастет авторитет среди коллег. Но не все друзья порадуются успехам, поэтому с кем-то из них придется расстаться.

Водолеи будут прежде всего ценить свой комфорт и душевное состояние. Также они будут стремиться к уединению, гулять в одиночестве. В ближайший год могут расстроиться из-за ситуаций на работе, интриг коллег. Астролог рекомендует отправиться в санаторий или на море, чтобы поправить здоровье и восстановить силы. Водолеи могут обрести друзей с похожими интересами, но звезды не рекомендуют стоит слепо доверять всем, кто входит в вашу жизнь.

Рыб в этом году у вас ожидает активная социальная жизнь. Они будут посвящать много времени друзьям и их интересам. С некоторыми придется расстаться при неблагоприятных обстоятельствах. Не унывайте, звезды приготовили и приятные сюрпризы. Появятся новые друзья из числа высокопоставленных, авторитетных и успешных людей, которые будут способствовать вашему продвижению и карьере. При этом год неблагоприятен для финансовых вложений, ваше предприятие может быть признано банкротом.

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