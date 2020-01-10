2020-01-11T16:42:22+03:00
Общество

Успешные дети и кризис в политике: Астролог рассказала, что ждет Крым в 2020 году

«Комсомолка» публикует прогноз развития полуострова и гороскоп для знаков зодиака на год Белой Металлической крысы
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Белая Металлическая крыса вступит в свои права 25 января 2020 годаБелая Металлическая крыса вступит в свои права 25 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В 2020 году Крым продолжит развиваться в составе России. Будут построены новые объекты социальной сферы, благоустроены парковые зоны и места отдыха. Такой прогноз для КП-Крым сделала астролог Ольга Измайлова.

По ее расчетам, правительство республики будет много времени уделять развитию спорта, творческих кружков и секций для детей.

БОЛЬШЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, РЕКОРДОВ И УСПЕХОВ

- Не исключено, что будут разработаны новые программы, направленные на оздоровление детей и подростков. Вероятно, полномочия правительства будут расширены, и Крым станет более независимым от Москвы в принятии решений, - прогнозирует астролог.

Измайлова отмечает, что Белая Металлическая крыса становится полноправным символом 2020 года с 25 января. В этот год удача будет на стороне тех, кто готов долго и усердно трудиться, поскольку «крыса трудолюбива, она постоянно находится в поисках пропитания и запасов».

- Дети, рожденные в год крысы после 25 января вне зависимости от знака зодиака, имеют шансы добиться больших успехов за счет огромного запаса энергии, которой наделит их хозяйка года. Они просто будут не в состоянии сидеть сложа руки, и всегда найдут себе работу и дело по душе, которое будет приносить не только моральное, но и вполне ощутимое материальное удовлетворение, - отмечает астролог.

В целом, по словам Ольги Измайловой, год принесет изменения в социальной сфере, новые спортивные рекорды, прорывы в науке и технологиях. Но могут обостриться природные катаклизмы, произойти пожары по всему миру. Спокойствия астролог не прогнозирует и в международных отношениях:

- Политические игроки на мировой арене будут с трудом приходить к компромиссам из-за упорства и желания продавить свои интересы. Поэтому отношения между странами-оппонентами будут походить на костер, в который периодически подливают масло.

ЧТО ЖДЕТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

У Овнов внимание и энергия будут направлены на построение карьеры и обретение прочного социального положения. Материальный достаток может существенно улучшиться за счет получения новой должности или продвижения по службе. Значимые карьерные достижения возможны во второй половине года. Астролог советует не забывать о домочадцах, им может не хватать внимания.

Овны в текущем году получат продвижение по службе Фото: архив "КП"

Овны в текущем году получат продвижение по службеФото: архив "КП"

Тельцы в текущем году будут заняты самообразованием и саморазвитием. Многие из них захотят получить высшее или второе высшее образование или продолжить обучение в аспирантуре. Не исключено, что кто-то отправится на обучение заграницу. Овнам также захочется путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Есть большая вероятность встретить свою половинку вдали от дома или среди иностранцев.

Близнецы, по словам астролога, могут рассчитывать на получение крупной должности с хорошим окладом. Их способности будут отмечены руководством. Кроме того, некоторые из Близнецов могут получить наследство в виде недвижимости. А вот у второй половинки могут возникнуть финансовые трудности, и придется поддержать ее материально. На этом фоне возможны ссоры. А вот о здоровье беспокоиться не придется.

Мысли Раков будут часто заняты темой любовных отношений. Некоторые из них найдут свою любовь на работе из числа коллег-подчиненных или ниже в должности. Однако нужно быть готовыми, что новая любовь не всегда будет взаимной. Попытки добиться расположения могут привести к серьезным материальным тратам. Из-за нового увлечения могут обостриться отношения и ссоры с родственниками.

Львам наступивший год сулит материальный доход. Но больше всего карман потяжелеет у тех, кто работает в сфере услуг, ремонта и обслуживания. Если деятельность связана с медициной, лечением, питанием, вы также можете рассчитывать на хороший доход. Также этот год хорош для освоения новой профессии, получения новых навыков. Внимания потребуют дела, связанные с недвижимостью, ремонтом, обустройством жилья или устранением неполадок.

Девам необходимо будет уделить внимание детям и младшим членам семьи. Возможно, потребуется урегулировать конфликт между вашим ребенком и учителем. Но астролог уверяет, что все закончится благоприятным образом, и успехи детей вас порадуют. Если вы только мечтаете о ребенке, то знайте, что год благоприятен для зачатия. Не исключено получение неожиданного наследства. Многие захотят завести домашнего питомца.

Для Весов встанет ребром квартирный вопрос. Особенно, если сейчас приходится жить под одной крышей с родственниками. Некоторым придется взять кредит, оформить ипотеку или даже переехать в другой город. Захочется комфорта и уюта в доме. Продуктивной окажется работа на дому. Астролог прогнозирует множество переездов между городами и странами.

У Скорпионов год окажется также динамичным – будет много поездок, контактов и знакомств. Кто-то наладит деловые и дружеские связи вдали от дома и переедет. Удачное время для тех, кто связан с логистикой и транспортом, торговлей, посредническими услугами, обучением, консультациями. Если мечтаете о собственном бизнесе, то самое время действовать, успех будет во всех вышеперечисленных видах деятельности. Также звезды предупреждают о возможных ДТП.

Стрельцы смогут хорошо заработать благодаря своим талантам и умениям. Обаяние поможет заключить выгодные сделки и контракты, особенно если вы работаете в сфере продаж. Делайте ставку на харизму и внешние данные. Но денежная удача может привлечь мошенников, потому нужно не терять бдительность.

Стрельцам в этом году пророчат хороший заработок Фото: Архив "КП"

Стрельцам в этом году пророчат хороший заработокФото: Архив "КП"

Предпринимателям звезды не рекомендуют использовать теневые финансовые схемы и пытаться укрыть налоги, ничего хорошего из этого не выйдет.

Козерогам будет сложно выделить ту сферу, которой нужно уделять внимание больше остальных. Большая энергия и физическая активность позволят контролировать все аспекты жизни. Многое будет удаваться благодаря оптимизму. К Козерогам будут тянуться, просить совета и поддержки. Многократно вырастет авторитет среди коллег. Но не все друзья порадуются успехам, поэтому с кем-то из них придется расстаться.

Водолеи будут прежде всего ценить свой комфорт и душевное состояние. Также они будут стремиться к уединению, гулять в одиночестве. В ближайший год могут расстроиться из-за ситуаций на работе, интриг коллег. Астролог рекомендует отправиться в санаторий или на море, чтобы поправить здоровье и восстановить силы. Водолеи могут обрести друзей с похожими интересами, но звезды не рекомендуют стоит слепо доверять всем, кто входит в вашу жизнь.

Рыб в этом году у вас ожидает активная социальная жизнь. Они будут посвящать много времени друзьям и их интересам. С некоторыми придется расстаться при неблагоприятных обстоятельствах. Не унывайте, звезды приготовили и приятные сюрпризы. Появятся новые друзья из числа высокопоставленных, авторитетных и успешных людей, которые будут способствовать вашему продвижению и карьере. При этом год неблагоприятен для финансовых вложений, ваше предприятие может быть признано банкротом.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год в Крыму 2020: Бронирование растет, но туристов развлекать нечем

«Комсомолка» узнала, что стоит ждать курортам полуострова от новогодних праздников (подробнее)

Каникулы закончились! Как изменятся наши отпуска в 2020 году

Самое время начать мечтать об отдыхе-2020. Рассказываем об изменениях, которые коснутся миллионов российских туристов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
В Симферополе 13 января частично не будет электричества
Погода в Крыму на 13 января: без осадков и тепло до +10
Украина убрала вооруженных "аскеровцев" с крымской границы
Две авиабомбы времен войны обезвредили в Ленинском районе
За год около 9 тысяч крымчан получили российские паспорта
За неделю в Крыму пять человек погибло на пожарах
Погода в Крыму на 12 января: до +7 градусов и снег
В Ялте задумали вернуть профессии дворника «дореволюционный» престиж
В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили мужчину
В Симферополь перебросят питьевую воду из других регионов Крыма
Поклонская: Сотни крымчан до сих пор не могут получить российский паспорт
Пасмурно и моросящий дождь: Погода в Крыму на 11 января
Спрятался от огня на балконе: В Севастополе спасли 10-летнего мальчика
Путин ждет результатов от местных властей Крыма и Севастополя
Три предприятия Минобороны РФ в Севастополе уйдут с молотка
В Керчи воссоздадут ключевые события Гражданской войны в России
Автостанции Крыма за новогодние праздники обслужили свыше 200 тысяч пассажиров
В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах
На электрификацию ж/д подходов к Крымскому мосту потратят 4,2 миллиарда
«В декабре взяли, а на Новый год выбросили»: В Севастополе хозяева отказались от своей собаки
После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персонала
На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»
В Симферополе установили новые тарифы за детский сад
Крымчане рассказали Поклонской о проблемах с получением гражданства РФ
Спасатели будут следить за любителями «ватрушек» в Крымских горах
На Украине пересчитали людей, которые ездили в Крым: Не хватает