Новый год в Крыму 2020: Бронирование растет, но туристов развлекать нечем

В Крыму на новогодние и рождественские праздники ждут наплыва туристов. Оптимистические прогнозы основываются на запуске железнодорожного сообщения с материком и относительно не высокой стоимости отдыха. Насколько оправданы эти ожидания «Комсомолке» рассказали отраслевые эксперты.

ЖДЕМ ПОТОК

Министерство курортов и туризма Крыма оперирует данными о 70-процентной загрузке отелей на новогодние праздники и готовится к очередному рекорду. Общий турпоток за год приблизится к 7,2 миллиона человек, и встретить 2020-й с очередным максимумом для Минкурортов уже дело привычки.

- Ждем большого наплыва туристов, - говорит глава профильного ведомства Вадим Волченко. - 190 тысяч туристов принесла прошлая новогодняя декада, в этот раз будет больше.

Крым готовится к очередному рекордуФото: Анна КИРИЕНКО

Ставка делается на доступные авиабилеты и запуск железнодорожного движения ближе к Новому году. Отели готовят праздничные программы и меню, в городах устанавливают елки, а за снегом можно подняться и на Ай-Петри.

- Там будут катания и аниматоры, - рассказал глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - У нас снег будет только на сцене, поставим специальную пушку.

Гостей будут развлекать иллюминацией на столичный манер, для чего в Ялту выписали специалистов из Санкт-Петербурга, и ярмаркой в европейском стиле - аттракционы, забавы, ростовые куклы на набережной вперемешку с уличной едой и винными дегустациями.

Ожидается, что на новогодние гуляния в Ялту заглянут известные политики, спортсмены и деятели культуры. Кто именно - пока не оглашается. Не все хотят светиться в Крыму.

РАСТЕМ И ОЩУТИМО

- Если сравнивать с уровнем бронирования в прошлом году, то по Крыму у нас рост в 35%, - утверждает директор по развитию сервиса бронирования TVIL.RU Оксана Шустикова. - В топ-5 городов входят Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия и Судак. Алупка и Евпатория в этот Новый год утратили интерес гостей.

Судя по количеству броней, рост популярности крымских городов напрямую связан с запуском поездов. Так в Севастополе показатели взлетели на 100%, как только путь в город-герой стал доступен по железной дороге. Такие же данные по росту броней в Керчи, а Симферополь и вовсе получил прирост 200%. Причем поездки в столицу региона стали более продолжительными и составляют 2-3 дня, тогда как ранее город посещали транзитом.

При этом средняя продолжительность отдыха в Крыму сократилась с 5 до 4 суток, что привело к снижению среднего чека до 12 921 рубля на двоих взрослых и одного ребенка без учета новогоднего банкета. И если в летние месяцы Крым интересен как семейный курорт, то в новогодние праздники регион выбирают для отдыха пары.

- Во всей России популярно проводить новогодние праздники в коттеджах, и по нашей статистике самые недорогие коттеджи именно в Крыму, - отмечает Шустикова. - В Большой Ялте бронирование коттеджей выросло на 155% в сравнении с прошлым годом. Чаще всего коттеджи ищут с баней или сауной, бассейном, мангалом и камином. И все эти варианты есть в Крыму.

Средняя продолжительность отдыха в Крыму сократилась с 5 до 4 сутокФото: Анна КИРИЕНКО

Так стоящий отдельно домик в Ялте стоит 3 тысячи рублей в сутки, а, например, в Шерегеше и Петрозаводске - 13 тысяч. В Красной поляне - 22 тысячи и там их крайне мало. В Сочи цены не ниже. Поэтому жители Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга едут встречать Новый год на полуостров.

ЗАПУТАЛИСЬ В ТЕРМИНАХ

После запрета на ведение гостиничной деятельности в жилом секторе туроператоры и агрегаторы стали отсеивать такие предложения под угрозой крупных штрафов. Это привело к тому, что в Симферополе на Новый год предпочитают снимать квартиры, в Ялте и Севастополе - селиться в отелях. В целом бронирование коллективных средств размещения растет, поскольку туроператоры вынуждены работать с классифицированными объектами в статусе нежилого помещения.

- «Библиоглобус» и другие туроператоры прекратили работать с гостевыми домами, находящимися в статусе жилого помещения, и не имеющими классификации, - подтверждает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - У туроператоров четкое распоряжение - категория «звезд» для нежилых объектов, жилые перевести в арендуемое жилье.

В итоге под запретом оказались объекты, готовящиеся работать в новогодние праздники с программой отдыха на 2-3-5 дней. Проседают даже отели в центральной части курортных городов - турпотока в целом нет.

- Я не понимаю, куда денутся туристы, приехавшие к нам на поезде? Такое впечатление, что они выйдут на перрон, прогуляются, сядут в вагон и уедут назад, - размышляет Стамбульникова. - Многие до сих пор не знают, где будут встречать Новый год и заранее не организовывают свой праздник.

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ НЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ

Крым объективно продается зимой меньше на 50-60%. Основной костяк - это те, кто не любит летней жары и суеты, хочет посмотреть памятники истории полуострова без лишнего ажиотажа, и ценит неспешный ритм зимней жизни приморских городов.

- Можно было придумать интересные события, на которые бы люди поехали со всей страны, по крайней мере с большей ее части, - считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Эногастрономический туризм Крым начал продвигать относительно недавно. Хотя этот элемент присутствовал всегда - приехать в Крым и не попробовать вкусную еду и крымские вина как минимум странно. Но говорить о каком-то эффекте продвижения пока рано.

Чем же Крым может привлечь в межсезонье, когда море холодное и солнца не так много? Россияне любят систему «все включено» и недорогие перелеты. По этой причине в этом году Турция дала прирост в 15% потока и вышла на круглогодичную загрузку: продается не только пляж, но и экскурсионные чартерные туры в Стамбул. Борта все заполнены и продажи очень активные. При этом цена недельного отдыха вместе с перелетом составляет 25-30 тысяч рублей. Даже введение в Турции со следующего года дополнительного сбора с туристов не оказывает влияния на турпоток. Потребитель любит недорого, но удобно, вкусно и комфортно. Не знаете как? Спросите в Стамбуле.

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