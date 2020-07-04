2020-07-03T19:58:01+03:00
Туризм

Кому в Крыму дорого, а кому - не очень: Почему этим летом взлетели цены на премиум отдых

На полуостров приехали «новые туристы», готовые платить по 2 миллиона рублей за отдых
Анна КИРИЕНКО
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Этим летом Крым выбирают для отдыха очень состоятельные россиянеЭтим летом Крым выбирают для отдыха очень состоятельные россиянеФото: Михаил ПАТЛИС
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Каждый год от приезжающих на отдых в Крым приходится слышать: «почему так дорого?» Дальше идет перечисление, что можно сделать за такую цену в Турции или Тунисе. При этом среди крымских отельеров миллионеров нет, как и в целом, сама отрасль не выглядит на «миллион баксов в лайках».

ДАЙТЕ ДОРОЖЕ

Этим летом неожиданно Крым стал местом отдыха миллионеров. Закрытые границы погнали на полуостров тех, кто при иных обстоятельствах вряд ли когда-нибудь сюда заглянул. И здесь «новые туристы» хотят отдыхать в привычном для себя сегменте отдельного проживания с определенной инфраструктурой и сервисом, чего в Крыму не так много - после царской России полуостров никогда не входил в топы фешенебельных курортов.

- Крым у нас в лидерах, - говорит директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - Из всего объема 30-40% броней идет в Краснодарский край, остальное - Крым. Новый турист едет в Крым, который до этого ездил за границу. Это артисты, блогеры, медийные персоны. И этот турист выбирает виллы, коттеджи и апартаменты.

В основном в «премиум» сегмент едут туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Они предпочитают добираться на личном автотранспорте и бронируют жилье в Ялте, Алуште, Алупке и Мисхоре. Средняя продолжительность отдыха - две недели, средний чек - 14 тысяч рублей в сутки. За дорогие коттеджи на все лето туристы готовы платить по 700 тысяч рублей. Есть открытые заявки на 2 миллиона рублей, которые по уровню сервиса удовлетворения пока не нашли. В целом цены на «премиум» сегмент выросли на 30%, и это не только в Крыму - на левом берегу Керченского пролива ситуация такая же.

ДЕСЯТИНА КОРОНАВИРУСА

Именитый и титулованный курортный комплекс Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма подтверждает высокий спрос на отдых «премиум» класса.

- У нас 97% загрузка с 1 июля и до конца сентября. По виллам идентичная ситуация, - уточнил КП-Крым генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. - Еще есть свободные даты, но их можно сосчитать по пальцам. Учитывая, что в этом году сдаем 20 новых Wine Villas. SPA-апартаменты также забронированы. Что самое интересное, около 40% наших гостей приедут этим летом в Крым впервые.

Для отдыха "премиум" класса в Крыму не так много мест Фото: Михаил ПАТЛИС

Для отдыха "премиум" класса в Крыму не так много местФото: Михаил ПАТЛИС

В среднем, номер в отеле на двоих стоит 50 тысяч рублей в сутки, включая питание и оздоровительные программы. Виллы для семейного размещения начинаются от 95 тысяч рублей в сутки, президентские и «премиум» - 200-300 тысяч.

В эту цену включено множество дополнительных услуг кроме проживания: от оздоровительных программ в клинике персонализированной медицины, постоянного сопровождения батлеров и консьерж-службы, до развлекательных мероприятий и индивидуального меню.

- Цены на сезон 2020 не изменились по сравнению с тем, что было запланировано на этот год до пандемии, - уверяет Саруханян. - При этом себестоимость номера выросла минимум на 10%: поставщики поднимают цены, двухмесячный простой, дополнительные расходы на меры по борьбе с распространением коронавируса.

НЕ ВЫХОДЯ ЗА ВОРОТА

Спрос на апартаменты вырос не только на Южном берегу Крыма. Среди популярных направлений Алушта, Евпатория, Феодосия - объекты с развитой инфраструктурой востребованы везде. Средний прайс - 138,5 тысяч за 15 ночей. Причем бронируют в основном для отдыха с семьей.

- Гости предпочитают высоко инфраструктурные объекты размещения, которые дают возможность пользоваться всеми услугами на территории: питание, развлечения, детский досуг и т.д. Потому что уровень доверия к такой инфраструктуре общего пользования очень низкий, - отмечает практикующий эксперт в интернет-маркетинге для туриндустрии и HoReCa, управляющий партнер компании SHELLDOR Наталья Прачук. - И говорить о всплеске спроса на лакшери сегмент не совсем верно - это спрос на услуги от одного единственного поставщика. Чем больше возможности организации комплексного отдыха у отеля, тем больше доверия, тем выше спрос. Поэтому инфраструктурные объекты в этом сезоне чувствуют себя увереннее, чем те, кто предоставлял за минимальную цену минимальный сервис.

«Игра в короткую» позволяет некоторым объектам повысить цену в два раза. Среди владельцев коттеджей и вилл наблюдается тенденция отменять ранее подтвержденную бронь в пользу клиента, предложившего большую цену. Главным оправданием служит то, что вот-вот придет вторая волна коронавиурса и кто не успеет заработать, останется с носом в межсезонье. Так-то оно так, но волна схлынет, а осадок останется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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