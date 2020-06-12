Почему в этом году Крым будет популярен у туристов как никогда

Коронакризис - так крымские отельеры называют вынужденный простой туристической отрасли. Больше двух месяцев гостиничные объекты довольствовались командировочными поселенцами и выживали за счет дополнительных услуг в ожидании команды сверху. Региональные власти решили не лезть на рожон и дождаться решения федерального центра, быть ли быть курортному сезону в Крыму.

СЕЗОНУ БЫТЬ

Поэтому отмену моратория на прием отдыхающих с 15 июня в санаторно-курортном и гостиничном секторе восприняли с воодушевлением. Да, пока речь идет о гостях с крымской пропиской. Но уже с 1 июля откроется межрегиональное сообщение и на полуостров поедут отдыхающие из Москвы и Санкт-Петербурга, на достаток которых ориентирован рынок.

Опросы показывают, что Крым этим летом будет востребован как никогда. Четверть отпускников, которые не собираются сидеть дома или выезжать за границу, решили ехать на курорты полуострова. Столько же остановятся с левой стороны Керченского пролива в Краснодарском крае.

К морским прогулкам санитарные требования пока не предъявилиФото: Анна КИРИЕНКО

- Сезон обещает быть очень активным, - говорит управляющая отелем «Алые паруса» Анна Нерозина. - Июль, август и даже сентябрь будет загружен полностью. Если в прежние годы поток на сентябрь заканчивался в 20-х числах, то в этом году сезон продлиться вплоть до середины октября.

Ожидания отельеров подтверждают транспортники. После отмены самоизоляции спрос на авиабилеты из Москвы в Симферополь резко подскочил, положительную динамику фиксируют железнодорожные перевозчики - с июля откроются новые направления в Крым из Екатеринбурга и Кисловодска, начнет ходить прямой поезд Санкт-Петербург - Евпатория.

Те, кто не попал на оплаченный отдых в мае-июне стремятся реализовать свои планы в июле-августе, что не выгодно объектам приема туристов - цены в высокий сезон значительно отличаются от крымской весны и начала лета. Закон о замене брони на ваучер в Госдуме принят, но механизма его реализации нет. И пока правительство РФ не разработало постановление, позволяющее отелю переносить оплаченный гостем отдых на лето-2021, туристы требуют вернуть деньги, или принимать их по ценам межсезонья в пиковый период загрузки. А денег после двухмесячного простоя у объектов нет.

ДЕНЬГИ НА САНИТАРИЮ

Гостиничному сектору придется выстроить ценовую политику так, чтобы компенсировать издержки весеннего провала и заработать на осень, которая обещает быть такой же нестабильной, как и весна. Сигнал «стоп» может прийти в любой момент, вне зависимости от того, насколько отель выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Тем более, что для открытия объекта его руководитель берет на себя обязательство - если в отеле окажется больной коронавирусом, все контактирующие с ним лица проведут 14 дней в изоляции на территории гостиницы за счет принимающей стороны.

- В магазине, в парикмахерской, в торговом центре таких жестких мер нет, - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Гость или сотрудник отеля может получить заражение где угодно, занесет заразу и все издержки будет нести отель. И это при том, что внутри объекта будет все покрыто толстым слоем дезинфектора и рециркуляторы не выключаются. Это не очень логично.

Еще менее логичным выглядит требование обеспечить сотрудников и постояльцев масками, перчатками, антисептиками и прочими атрибутами санэпидрежима. При этом не повышая стоимости отдыха. Затраты в целом по отрасли колоссальные, с учетом пятидневного не снижаемого запаса и обязательной дезинфекции контактных поверхностей каждые два часа.

Идеальный объект для приема туристов - полное проветривание и инсоляцияФото: Анна КИРИЕНКО

Но даже это не настолько влияет на цену, сколько обязательства проводить исследования на коронавирус персоналу. Для объекта на 50-70 номеров это 1 миллион рублей дополнительных расходов, которые по факту являются выброшенными на ветер. Ежесуточно крымские лаборатории проводят до 2 тысяч исследований. Обслужить весь санаторно-курортный сектор они смогут только через месяц.

- К новым требованиям Роспотребнадзора остались вопросы, по которым ждем уточнения, - подчеркивает генеральный директор управляющей компании UPRO GROUP Тамара Черных. - Например, непонятен вопрос относительно тестов для сотрудников. Исходя из новой редакции получается, что тесты надо делать только новым сотрудникам и тем объектам, которые приостанавливали свою работу. Пока без регламентов остались вопросы работы SPA, бассейнов, детских комнат, анимации.

ГДЕ ТЕНЬ?

Опрос гостей, который проводил UPRO GROUP, показывает, что к социальной дистанции, питанию по времени и дезинфекции отдыхающие относятся с пониманием. Но ограничиться только лишь территорией отеля и организованными от объекта экскурсиями люди не готовы - просидеть отпуск на пляже или у бассейна, чтобы свести контакты к минимуму, согласны лишь 15% опрошенных.

В местах массового пребывания их ждет встреча с соотечественниками, которые выбрали для размещения не стерильный отель, а вполне домашний частный сектор. По данным сервиса бронирования TVIL.RU, больше всего туристы бронируют для летнего отдыха мини-отели и гостевые дома - 65,66%, еще 21,23% российских семей планируют остановиться летом в арендованных квартирах. На них рекомендации Роспотребнадзора не распространяются, в том числе по справкам о состоянии здоровья жильца и тесту на коронавирус максимум двухдневной свежести.

Представители туротрасли уверены, что нужно продолжать анкетировать прибывающих в Крым граждан, чтобы в случае заноса коронавирусной инфекции знать адрес проживания больного и заставить хозяина жилья нести такую же ответственность, как и отельер.

На следующей неделе глава Крыма Сергей Аксенов будет встречаться с членами Ассоциации малых отелей Крыма по вопросу легализации объектов. Но как только они выйдут «из тени», сразу попадут под бдительное око проверяющих и потеряют конкурентное преимущество в цене - отдых в частном секторе всегда дешевле в силу минимальных расходов на коммуналку и налогообложение.

Большим спросом будут пользоваться экскурсии по природным достопримечательностямФото: Анна КИРИЕНКО

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Пока за кадром остается вопрос организации досуга и развлечений для туристов. На массовые мероприятия наложено табу до 1 июля, и как будет дальше - ясности нет.

С 15 июня откроются музеи, но они будут проводить экскурсии ограниченному количеству групп, что не на руку туристам. Конечно, Крым богат на исторические, архитектурные памятники, природные объекты показа. Но для экскурсионной деятельности Роспотребнадзор еще рекомендаций не давал, и вполне вероятно, что там тоже будут ограничения по рассадке пассажиров в автобусах и санобработке салонов. Все это, в конечном итоге, оплачивать придется туристу.

- Мы держим цены в течение трех лет, - отмечает организатор эногастрономических туров на виноградники Ольга Шомысова. - Спрос этим летом небывалый. Раньше работали 1-2 раза в неделю, теперь 5 дней. С июля бронь для приезжих очень сильно выросла.

Мероприятия на открытом воздухе в этом сезоне будут востребованы как никогда. Проведя 24 июня парад Победы, власти уже не смогут отмахнуться от фестивалей, концертов под открытым небом и прочих мероприятий событийного календаря, на которые приезжают люди. Конечно, инфекция никуда не делась. Но летом ей конкуренцию составят ротовирусы, которые так любят теплую морскую воду с примесью канализационных стоков из ливневок или прогнившей трубы. И ничего, каждое лето инфекционные больницы заполнены, но люди продолжают ехать на отдых в Крым.

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