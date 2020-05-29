С 1 июня в Крыму начнут работать кафе, с 15 июня отели будут принимать отдыхающих

С 1 июня в Крыму заработают летние кафе и открытые террасы. Также снимается мораторий на занятия спортом на открытом воздухе, прогулки и пешие экскурсии.

- Допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы), - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено.

Чтобы упростить организацию выносной торговли в ресторанах и кафе, для них разработают отдельный порядок предоставления земельных участков в аренду по ускоренной процедуре.

В аналогичном темпе придется готовиться к открытию санаторно-курортному комплексу, поскольку с 15 июня снимается мораторий на прием отдыхающих.

Пока это касается только туристов с крымской пропиской и при полном соблюдении требований Роспотребнадзора - справкой об отрицательном тесте на коронавирус, с масочным режимом, социальной дистанцией, дезинфекцией и рециркуляторами воздуха в помещениях.

Сейчас кафе работают только на вынос и на доставкуФото: Михаил ПАТЛИС

О возобновлении въездного туризма речь пока не идет, поскольку он находится в полномочиях федеральных органов власти. В Москве пока не видят возможности открыть находящийся в федеральном подчинении «Артек» раньше, чем 1 июля. При этом Крым уже сформировал списки из крымских детей для организации смены с первого дня лета.

- Если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор, с просьбой о запуске работы «Артека» с 15 июня, - говорит Аксенов.

К этому сроку планируется очередной этап послаблений, в том числе для фитнес-клубов, spa-центров, закрытых бассейнов и прочих объектов туристской инфраструктуры. Это произойдет если в регионе увеличатся объемы тестирования.

Также на рассмотрении в правительстве РФ находится обращение Республики Крым об исключении некоторых требований Роспотребнадзора, которые содержатся в рекомендациях по работе санаторно-курортного комплекса.

Региональные власти просят полностью отменить обязательное еженедельное тестирование на коронавирус как сотрудников предприятий курортной сферы, так и приезжающих в регион туристов, снять обязательство по превращению отеля или гостиницы в обсерватор при выявлении зараженного, отказаться от социальной дистанции на пляже.

Указом главы региона до 1 июня объекты размещения туристов в Крыму не имели права принимать постояльцев, кроме командированных.

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