В ожидании дорогого туриста: Сколько будет стоить курортный сезон в Крыму 2020

Правительство России планирует уже с 1 июня постепенно снимать ограничения на внутренний туризм. Сперва откроются санатории с медицинской лицензией, поскольку к ним требования такие же, как к больницам. Сейчас Роспотребнадзор и Ростуризм ведут диалог, на каких условиях будут работать остальные объекты приема и размещения курортников, поскольку приравнивать их к санаториям нельзя.

ВНУТРЕННИЙ - НЕ ВНЕШНИЙ

Фактически официальный старт курортного сезона объявит главный санитарный врач РФ Анна Попова. От этой даты зависит очень многое, поскольку продолжительность периода отпусков определит ценовую политику: передвинуть лето на ноябрь-декабрь нельзя никакими нормативными актами, и если бизнесу отведут для работы всего два месяца, он будет вынужден рассчитывать затраты, чтобы дожить до следующего лета. Закончится бархатный сезон, и больше возможности заработать не будет.

Туристы приедут в Крым нескороФото: Анастасия ЖУКОВА

- Думаю, что повышения цен однозначно не будет, не то сейчас время, - говорит глава парламентского комитета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Заполняемость будет более-менее нормальная. Главное - решить вопрос с транспортной составляющей: как будут добираться в Крым. Авиакомпании и железная дорога решают этот вопрос с Роспотребнадзором, потому как те требования, которые к ним предъявляют по заполнению бортов и вагонов, втрое увеличит стоимость билетов, и никто за такие деньги не поедет.

Туризм внутри регионов страны курортную отрасль не спасет, поскольку ее мощности рассчитаны на приезд большого количества отдыхающих. В последние годы основной поток давала Москва и область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но сегодня, без учета турпотока и затрат на выполнение требований Роспотребнадзора, сложить экономику сезона-2020 невозможно.

- Маски, перчатки, тесты, обеззараживающие лампы - на чьи это плечи ляжет, на отельера? Ему нужно будет эти расходы куда-то включать. Если государство возьмет эти расходы на себя, это другое дело, - отмечает Черняк.

БЮДЖЕТ И ЭКОНОМ МИМО

Обычно с 1 июня в Крыму открывались только детские лагеря. Массовый заезд начинался с 15 июня, доходя до пиковых загрузок к июлю. Поэтому цена на отдых всегда показывала динамику заполнения - чем выше спрос, тем больше нулей.

Сейчас тенденция такова, что бронирование на август-сентябрь идет на уровне 70-80%, оставляя без внимания июнь и июль. Пока нет понимания, каким будет транспортное сообщение между регионами, и насколько строгими будут меры по изоляции приезжих. В итоге, рисковать деньгами дураков нет.

Хватило примера тех, кто бронировал отдых на майские праздники, но вместо прогулок у моря сидел в четырех стенах, не имея возможности вернуть предоплату.

- Сразу говорю - тот турист, который на отдых копит в течение года, в этом году к нам не приедет точно, потому что свои сбережения он уже проел за карантин, - отмечает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Могу сказать, что и работников государственных структур мы вряд ли увидим. Они уже пишут, что в этом году остались без летних отпусков, поскольку придется нагонять упущенное в самоизоляции. Остаются те, кто каждый год ездил отдыхать за границу, а это люди далеко не бедные, они претендуют на сегмент уровня люкс, которого в Крыму очень и очень мало.

СНИМУ ДОМ. ДОРОГО

Прибрежные риэлторские конторы уже разыскивают приличные дома в аренду с ценником от 15 до 60 тысяч рублей, бассейном, красивым видом и без каких-либо инфраструктурных недостатков. За информацию о таких коттеджах можно получить вознаграждение, поскольку их готовы снять на все летние месяцы и по предоплате - спрос очень большой.

- Такие обращения поступают и ко мне лично, вплоть до готовности снять целиком мини-отель, - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Все, кто раньше ездил на Лазурный берег Франции, на острова Эгейского моря, Карибского бассейна, ищут возможность отдохнуть у себя в стране. Как никогда есть запрос на дорогостоящее размещение и VIP- сегмент.

Стоимость отдыха для остальных категорий будет зависеть от итоговых решений Роспотребнадзора. Только еженедельный анализ на covid-19 всех сотрудников обойдется отелю в сотни тысяч рублей, и эти затраты придется перекладывать на туриста, как и все остальные санитарно-эпидемиологические новшества. При этом частный сектор туристического жилья, как и в период моратория на прием отдыхающих, останется вне контроля, норм и регламентов.

- Доля теневого рынка, скорее всего, увеличится. Конкурентное поле вынудит легальный бизнес сдерживать стоимость на уровне среднерыночной, чтобы не потерять своего клиента, - уверен Волков. - Полагаем, что к 1 июля сезон все-таки начнется, когда хотя бы в большей части России ограничения на перемещение будут сняты.

ЛЕТИТЕ САНИТАРНЫМ КОРИДОРОМ

Поддержать отрасль предлагается за счет приобретения 500 тысяч путевок в санатории и детские лагеря через бюджет. Но даже при минимальных расценках на это необходимо 18,5 миллиарда рублей.

Еще одна инициатива - продлить детскую оздоровительную кампанию вплоть до осенних каникул с учетом возможности дистанционного образования. С Торгово-промышленной палатой России обсуждается вариант прямых договоров крымских здравниц с системообразующими предприятиями на отдых и оздоровление сотрудников. По законодательству, затраты на это в пределах 50 тысяч рублей на каждого сотрудника работодатель списывает с налога на прибыль, стоимость чартерного рейса будет невелика, а пройти тестирование перед выездом будет проще-простого.

Неясно только, что делать с внешней средой, где полно не обследованных сограждан, которые так и норовят кашлянуть и чихнуть на практически стерильного туриста, вышедшего за пределы стерильного отеля.

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