Курортный сезон в Крыму 2020 уже начался, но власти этого не замечают

Курортная отрасль для Крыма - это его «нефть и газ». От того, сколько туристов приедет на полуостров, зависит 50 отраслей экономики и благосостояние каждой второй семьи.

Сколько денег региону приносит курортный сезон - точно никто не скажет. Но средний чек на семью туристов из трех человек за две недели крымских каникул составляет около 60 тысяч рублей. Плюс, затраты на транспорт. В итоге цифра получается с десятью нулями. И ее потеря для экономики настолько существенна, что вопрос курортного сезона переходит в разряд региональной безопасности.

Но в этом году экономическую безопасность пришлось отодвинуть ради безопасности жизни - Крым перешел на осадное положение из-за коронавируса и с конца марта прекратил принимать отдыхающих.

САНИТАРНАЯ ВЛАСТЬ ВРАЧЕЙ

Мораторий на работу санаторно-курортного сектора заканчивается 1 июня. Как будет работать туристическая отрасль дальше - не ясно.

- На самом деле то, как пройдет и будет ли вообще у нас летний период, полностью зависит от эпидемической ситуации, - говорит министр курортов республики Вадим Волченко. - Делать прогнозы и называть какие-то даты не корректно. Это определят специалисты.

Отработать регламент работы в новых условиях планируют на крымчанахФото: Михаил ПАТЛИС

Министр уверяет, что туризм никто не оставит и меры поддержки обязательно будут. К налоговым льготам, отмене арендной платы и страховых взносов добавят по 12 тысяч 130 рублей на каждого работника. Если, конечно, бизнес этого работника не уволил и не отправил в отпуск без содержания.

Что это для отрасли? А ничего. Гостиницы и пансионаты готовятся к судам со своими клиентами, которые заранее внесли плату за летний отдых по акциям раннего бронирования.

На эти деньги объекты традиционно готовятся к сезону - оформляют документы, разрешения, лицензии, делают ремонт. Они уже потрачены и брать их неоткуда. Только из продажи номеров. Но когда и на каких условиях это будет возможно - не понятно до сих пор. С бизнесом не разговаривают на равных, уверяя, что делают все возможное.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов договорился с московскими производителями экспресс-тестов о поставке неограниченной партии на полуостров. Исследование занимает 15 минут и позволяет выявить больного коронавирусной инфекцией раньше, чем он успеет ее распространить. Сколько это стоит, и кто будет оплачивать тестирование - не понятно. Но предложения использовать эти тесты в отелях и гостиницах правительство Крыма уже готовит для совещания на федеральном уровне.

- В воскресенье вечером проведем рабочее совещание по подготовке предложений по запуску санаторно-курортной сферы и общепита в правительство РФ, - сообщил Аксенов. - На мой взгляд, решение нащупаем.

Официально куротный сезон должен был начаться 1 маяФото: Михаил ПАТЛИС

ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ДЕТЯХ

Местные власти хотят предложить Роспотребнадзору отработать схему приема отдыхающих в условиях угрозы распространения COVID-19 на примере Международного детского центра «Артек». Если главный санитарный врач страны Анна Попова не будет против, то 1 июня в «Артеке» откроются два лагеря, куда смогут приехать на отдых 1200 крымских детей.

С рециркуляторами, термометрами, медицинским персоналом и гарантиями контроля, пробная смена покажет, можно ли избежать инфицирования, и насколько реальны к выполнению требования Роспотребнадзора.

Предложенный ведомством регламент был не под силу большинству санаторно-курортных объектов. Нужно было одновременно заселять всех постояльцев минимум на две недели, убрать весь текстиль и ковры, заменив их на моющиеся поверхности. Еще требовалось обеспечить все помещения рециркуляторами, а постояльцев лицевыми масками и перчатками. В результате бизнес попросил Роспотребнадзор пойти на смягчения и первые два пункта из рекомендаций убрали.

Но осталось требование к туристам: иметь справку об отрицательном анализе на коронавирус не позднее, чем за два дня до даты заселения. А сотрудников отеля нужно каждую неделю тестировать на COVID-19. С этим объемом крымские лаборатории не справятся, видимо, поэтому нужны экспресс-тесты.

- Мы сошлись во мнении, что на первом этапе нас могут спасти путевки для крымчан, - считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Туры выходного дня, как один из вариантов продержаться на плаву и вернуть деньги. На втором этапе можно продумать продажу централизованных путевок для системообразующих предприятий, которым государство оказывает поддержку. Крупные предприятия могут выкупать борта и привозить в Крым по 400-500 человек, которых могут принимать не только большие отели. Малые могут объединиться для приема одной группы.

Самый доступный метод укрепления иммунитета - это талласотерапияФото: Михаил ПАТЛИС

ПЛЯЖИ ЗДОРОВЬЯ

О том, что с 1 июня нужно разрешить туризм внутри самого Крыма, говорят большинство экспертов. В 2014 году, когда полуостров остался без украинских туристов, но еще не получил российских, основой сезона стали сами крымчане. За счет местного бюджета покупались путевки в летние лагеря и санатории, люди получали возможность отдохнуть, а объекты - заработать. На уровне руководства региона говорят о 500 тысячах путевок, которые этим летом выделят для жителей полуострова. А это четверть населения.

- С 1 июня нужно открывать объекты для крымчан, чтобы они могли посещать пляжи и помогли обкатать модель работы в новых условиях. Если не получим рост заболеваемости, то поэтапно будем переходить на прием туристов из других регионов, исключая те, где идет рост, - считает председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария Мальгина. - Держать пляжи закрытыми не разумно. К выстраиванию межрегиональных связей и туристического потока могут подключиться общественные объединения, но за нас эту задачу никто не решит, бизнес должен объединяться.

А вот ресторанный бизнес может выжить за счет летних площадок. Расставить столы с соблюдением социальной дистанции не сложно, у людей итак сформировался страх к массовым мероприятиям. Но социальную напряженность на курортных территориях, где на сезон завязаны все, это снимет. По оценке экспертов, двух полноценных месяцев курортного сезона достаточно, чтобы бизнес пережил этот период и дожил до следующего лета.

- Страны, которые начали раньше выходить из карантина, открывают кафе-террасы. В Вильнюсе мэр города освободил центральные улицы для рестораторов, чтобы выставили столы и начали работать, - рассказывает автор гастротуров «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова. - У нас высокий сезон обычно в конце июня - начале июля. И есть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, чтобы к 15 июня запустить летние площадки в работу.

ЛЮДИ ЕДУТ

Показатели транспортного потока в Крым говорят о том, что люди уже поехали за здоровьем к морю. Количество автомобилей, въезжающих по Крымскому мосту, за месяц увеличилось почти вдвое. Растет пассажиропоток и на железной дороге и через пункты пропуска на российско-украинской границе. Некоторые рванули из столиц, как только ввели ограничения на передвижение и вовсю троллят региональные власти из социальных сетей, призывая друзей последовать примеру и плюнуть на контроль.

- Месяц назад я написал, что надо валить в Крым. Меня услышали около 20 человек. Приехали, радуются жизни, - пишет в своем Facebook блогер Михаил Жуховицкий. - Мост открыт, аэропорт тоже. Нужно показать договор аренды и командировочный лист. И все, спокойно проходишь.

Таким гостям особенно рады в частном секторе арендного жилья. На теневиков запрет принимать постояльцев не распространяется, и все, кто сдает комнаты с отдельным входом, санузлом и кухней за время карантина получили приличный доход.

Черноморский, Сакский районы, Южный берег Крыма и села Алуштинского региона по количеству иногородних машин и выручкам в продуктовых магазинах ощущают себя, как в разгар лета. На власти городов и поселков повесили контроль за соблюдением самоизоляции на местах, но каждый день проверочные рейды показывают, что главам администраций некогда этим заниматься. Они проводят оперативные штабы, строчат ответы и пояснения, формируют списки получателей государственной помощи.

- Теневой сектор отлично себя чувствует, сдавая квартиры и комнаты, избегая уплаты налогов и требований указа по мораторию на прием туристов до 1 июня, - сетует глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Эти люди сейчас не только работают, но и хорошо зарабатывают.

И сектор малых отелей, и крупные объекты размещения без курортного сезона не выстоят. Тенденция уже видна — собственники мини-гостиниц выставят их на продажу, поскольку содержать объекты и платить налоги средств нет. Многие вложились в приобретение дезинфицирующих средств и кварцевых ламп, ожидая хоть какого-нибудь, но сезона. Большие отели, если не получат своего туриста, объявят себя банкротами и тоже пойдут с молотка. В единичных случаях управляющие изыскивают возможность зарабатывать на дополнительных услугах, будь то прачечная или доставка еды на дом по заказу. Но, скорее всего, у крымского туризма произойдет смена главных игроков и его лицо изменится не только фигурально.

Официально старт курортного сезона озвучит глава Крыма. Но срок готовности пляжных территорий перенесли с 1 июня на месяц. Запускать пляжи без паспортов готовности ведомства не рискнут. Тем более, что Роспотребнадзор потребовал на каждом работающем пляже обеспечить социальную дистанцию и нанести разметку. Загар с маской на лице, видимо, будет трендом этого сезона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кошелек или жизнь: Почему Крым подарит своих туристов Кубани и Грузии

Заработать на курортном сезоне 2020 удастся, похоже, только нелегальным отелям (подробнее)

Крым готовится открывать отели с 12 мая, а принимать туристов с июня

По самым скромным подсчетам, в этом сезоне республика потеряет миллион отдыхающих (подробнее)