Как и когда начнется курортный сезон в Крыму 2020, будут решать в Москве

Требования Роспотребнадзора к санаторно-курортной отрасли, возможность их выполнить и сроки открытия объектов по приему туристов обсудили на совещании в Совмине Крыма. Общие предложения по мерам поддержки и условиям для старта курортного сезона в Крыму 2020 направлены в правительство РФ.

- Рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности санаторно-курортной сферы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - В свою очередь, мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения правительства Российской Федерации по ключевым вопросам.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, речь идет о существенных изменения требований к открытию объектов, поскольку действующие отрасль выполнить не в состоянии. Кроме того, курортная сфера не замыкается только на объекты размещения, и важно учесть интересы разных сегментов отрасли.

- В течение нескольких дней мы отработаем свои предложения с федеральным центром и затем уже будет совещание с конкретными решениями, мы будем понимать, как и что будет возможно в сезоне 2020 года, - отметил министр.

Сейчас туристов в Крыму ждетпринудительный платный изоляторФото: Михаил ПАТЛИС

В настоящее время в Крыму действует указ глав региона, запрещающий объектам размещения до 1 июня принимать постояльцев, кроме командированных в Крым сотрудников министерств, ведомств и служб.

Также, начиная с майских праздников, все, кто не имеет крымской регистрации или недвижимости, которая позволяет провести 14 дней в изоляции, в обязательном порядке отправляются в обсерватор. С 24 мая пребывание в обсерваторе стало платным.

СЕВАСТОПОЛЬ СТАРТУЕТ С 15 ИЮНЯ

Накануне аналогичную встречу провел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В городе-герое с 1 июня планируется открыть объекты общественного питания в режиме летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора – количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала. Работу гостиниц и туристических агентств планируется возобновить с 15 июня.

- Все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно. Бессмысленно открывать что-то одно. Все это представляет единый продукт. Сейчас я ориентируюсь на 15 июня. Для этого должно быть сделано въездное тестирование на коронавирус, которое позволит заменить обсервацию. Это вопрос мы обсуждаем с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет, - уверен Развожаев.

Действующие требования Роспотребнадзора к санаторно-курортной отрасли не под силу большинству объектов. Помимо масочного режима, рециркуляторов, ограниченного количества постояльцев в номере и за столом в ресторанах, нужно требовать при заселении справку об отрицательном результате на COVID-19 с датой, не позднее, чем за 2 дня до заезда и еженедельно тестировать сотрудников отеля на коронавиус. При ограниченной возможности крымских лабораторий выполнить это требование невозможно.

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