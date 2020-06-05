Безопасность против комфорта и цены: Что выберет турист в сезоне-2020 в Крыму

Сервис Яндекс.Путешествия вывел Крым в топ-5 направлений, куда этим летом хотят отправиться на отдых россияне. Причем больше 80% намерены ехать к морю в июле-августе, рассчитывая, что к этому времени будут сняты ограничения на межрегиональный туризм. Что выберут они по приезде — легальный сектор размещения, гарантирующий санитарную безопасность, или частников, которые проходят мимо чистилища Роспотребнадзора, но интереснее по цене.

Санаторно-курортный и туристический комплекс Крыма будет возобновлять работу в три этапа. Первый начнется не раньше 15 июня, и до этого момента все санатории с медицинской лицензией, которые готовы полностью выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора, должны пройти проверку на соответствие санэпидержиму. По результатам их двухнедельной работы власти региона примут решение о возобновлении гостиничной деятельности. И уже после станет ясна перспектива запуска всех средств размещения, развлекательных учреждений и т.д.

Наивно предполагать, что все это время туристы не будут ехать в Крым. Лето не нуждается в чьем-либо разрешении, быть ему или нет. И если самолеты летают, поезда курсируют и Крымский мост не перекрыт, то найдутся тысячи желающих отдохнуть у моря, несмотря ни на какие указы. Вопрос в том, насколько карантин повлиял на приоритеты путешественников и готовы ли они платить больше за гарантию безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Часстный сектор приема туристов только выиграет от ограничений крупных объектовФото: Анна КИРИЕНКО

ПЛЮС 30% К ЦЕНЕ

Рекомендации Роспотребнадзора для гостиниц и мест размещения — это серьезная финансовая нагрузка. Рециркуляторы, термометрия, перчатки, маски и дезинфицирующие средства увеличат стоимость отдыха примерно на 30%. Если требование о еженедельной проверке всего персонала на covid-19 останется в силе, то наценка угрожающе вырастет на 100%, и руководители объектов находятся в сложной ситуации — перекладывать такую сумму расходов на стоимость отдыха им нельзя, но и работать в убыток - тоже.

- Конечно, хочется, чтобы турист выбрал легальные средства размещения, где есть контроль за безопасностью и проверка персонала. Крупные объекты размещения находятся в сложной ситуации и поддержка рублем им лучшая помощь, - говорит руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий. - Все понимают, что весь мир оказался в сложной ситуации, и меры принимать необходимо. Но самое страшное — это неподконтрольный «теневой сектор», который несет серьезный риск и может погубить весь туристический бизнес.

В Крыму каждый курортный сезон, начиная с 2014 года, имеет свои сложности и особенности. Однако сейчас частный сектор приема туристов как никогда идет в разрез с общей политикой контроля и безопасности. Вывести объекты из тени не удается уже многие годы, и единственной мерой остается информирование туристов о рисках для их жизни и здоровья.

- Люди приезжают на курорт, хотят отдохнуть и поправить здоровье. Нужно на въезде в Крыма раздавать памятки, ставить билборды, что в выборе между экономией и безопасностью, лучше выбирать последнее ради собственного блага. Потому как есть большой риск сэкономленные деньги потом потратить на лечение. Должна быть масштабная информационная компания, чтобы был результат, - уверен Стрельбицкий.

Массовые мероприятия и программы останутся под запретомФото: Анна КИРИЕНКО

ОДИН ЗА ДВОИХ

Официальный сектор готовится к открытию с 15 июня. У представителей бизнеса нет однозначного понимания туристического рынка в сезоне-2020, как и разделения потоков между «теневым» и легальным сектором.

- С точки зрения вопросов безопасности спрос есть, - отмечает генеральный директор управляющей компании UPRO GROUP Тамара Черных. - Но ситуация следующая: когда гости понимают, что для размещения в легальном объекте с гарантией безопасности нужно собрать справки, сдать анализы, заведомо ограничить себя в комфорте и удобствах, они делают свой выбор в пользу нелегального сектора. Вот эта простота приема сейчас тоже играет свою роль, и по сути весь «теневой сектор» уже открыл сезон.

Рекомендации Роспотребнадзора напрямую не затрагивают загрузку объекта. Но по факту, чтобы выполнить нормы по заселению, социальной дистанции, расстановке столов и шезлонгов на пляже, отельерам придется довольствоваться 50-процентной загрузкой.

- В нелегальных средствах размещения ничего этого соблюдаться не будет, - указывает Черных. - По факту мы вложили миллионы в санитарно-эпидемиологическое благополучие, принимаем туристов с анализами и справками, но выйдя за пределы отеля они становятся очень уязвимыми для вирусов в окружающей среде. И если гость заболеет, проблемы будут у нас. А нелегальный бизнес останется при своей загрузке.

Уже сейчас количество броней на июль-август составляет 65-70%. Как выполнить рекомендации Роспотребнадзора при такой загрузке, отельеры не представляют. Кроме того, пример Краснодарского края, где с 1 июня открылся санаторный сектор, показал насколько проблематично получить все справки и результаты анализов на коронавирус с соблюдением установленных сроков.

Стрерильный турист из стерильного отеля беззащитен в окружающей средеФото: Анна КИРИЕНКО

ВЫГОДНАЯ ТЕНЬ

Туристическое жилье в Крыму востребовано с начала карантинных ограничений. Запрета на аренду не было, и мораторий на прием туристов в официальных объектах размещения только подстегнул спрос: апрель-май принес в так называемый теневой сектор половину летней кассы. В прибрежных населенных пунктах приезжих выдавали шорты и пляжная обувь, а также очереди за свежей клубникой.

- Вышло так, что мы сами своими ограничительными мерами создали ситуацию, при которой теневая экономика получила хорошие вливания, - считает председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария Мальгина. - Но, при этом, легальный рынок рассчитывает на прием туристического потока, который ранее устремлялся на зарубежные курорты. Цитируя директора одного из крымских отелей, у нас появился шанс привлечь в Крым тех, кто никогда при иных обстоятельствах сюда бы не приехал еще долгое время. Эта категория обеспеченных людей будет выбирать безопасность.

Важно, чтобы решение о начале курортного сезона было принято с одновременным запуском сопутствующих отраслей. Помимо пляжей, отелей и летних площадок кафе, туристам нужны аквапарки, музеи и концертные залы. Ситуация парадоксальная — в южных регионах, где солнечный ультрафиолет является одним из главных профилактических средств против коронавируса, туристические объекты заморожены, но открылись курорты Белокурихи на Алтае. А в Москве открываются бассейны, солярии и SPA-салоны.

Парадокс в том, что Центральный рынок Симферополя с его скоплением торговцев и покупателей никого из блюстителей санэпидпорядка не смущает, но музеи и кинотеатры, где можно регулировать количество посетителей, открыться не могут. Выходит, что дело не в рисках распространения инфекции, а в возможности контролировать: чем ее меньше, тем легче избежать ответственности. А еще - больше шансов заработать на запретах.

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