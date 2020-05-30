2020-05-30T19:29:36+03:00
Общество

Туристический сезон в Крыму 2020: Стало известно, когда заработают санатории и гостиницы

Запуск организаций и объектов для отдыха будет проходить в три этапа
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Пока неизвестно, когда в Крым смогут приехать туристы из других регионов.Пока неизвестно, когда в Крым смогут приехать туристы из других регионов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Власти Республики Крым подготовили проект по началу работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса. В региональном министерстве курортов и туризма сообщили, что все объекты будут запускаться в три этапа. В настоящее время документ приходит согласование с федеральным центром.

И так, в первую очередь начнут работать те, организации, которые располагают действующей медицинской лицензией на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации. Но только при условии 100-процентного выполнения требований Роспотребнадзора, которые актуальны на сегодняшний день. Отдыхать же будут исключительно крымчане. При самом благополучном стечении обстоятельств, включая спокойную санитарно-эпидемическую обстановку, первый этап стартует не раньше 15 июня.

О готовности работать на таком режиме уже заявили руководители четырех десятков санаториев и курортов.

Второй этап – начало работы гостиниц и отелей, опять же при условии неукоснительного выполнения требований Роспотребнадзора и благоприятной эпидемиологической ситуации. Гостиничный комплекс может заработать не раньше, чем через две недели после запуска первого этапа, то есть в конце июня – начале июля. Эксперты допускают в это время, так же начало приема туристов из других регионов.

- Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений и т.д., отметили в Министерстве курортов и туризма РК.

Время старта третьего этапа зависит от итогов двух предшествующих.

Власти так же хотят создать электронную систему учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного программного обеспечения. Туристов будут «переписывать» не только для учета реального турпотока и географии размещения туристов, но и для безопасности отдыхающих и крымчан.

СПРАВКА «КП»

На территории Республики Крым располагаются 1092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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