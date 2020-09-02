Пережить пандемию: Цирк Запашного отдал своих животных в Крым

Олег Зубков приютил животных. Фото: пресс-служба зоопарка "Тайган"

В Крыму приютили животных из цирка имени Запашного в Сочи. Восемь тигров, а также около двух десятков лошадей, собак и медведей находятся на передержке в Белогорском районе около парка львов и в ялтинском зоопарке, рассказал КП-Крым владелец парков Олег Зубков.

- Сейчас настали очень сложные времена для цирков. Практически все передвижные цирки в тяжелом состоянии, поскольку их заработок зависит от количества представлений и проданных билетов, а работать им до сих пор нельзя из-за ограничительных мер по коронавирусу. С династией Запашных мы уже давно дружим, потому мне очень хочется помочь им, - говорит Зубков.

По его словам, Запашные пока не могут оплачивать содержание своих же животных, потому что у них уже накопились долги за период пандемии. Но Мстислав Запашный находится в Крыму, он помогает создавать животным комфортные условия.

- Мы содержим животных за свой счет, они пробудут в Крыму до марта-апреля следующего года. Надеюсь, до этого времени ситуация стабилизируется, - отмечает Зубков и подчеркивает, что зоопарки сегодня находятся в более стабильном финансовом положении, чем цирки, потому что им разрешили работать с 12 июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму шестерых амурских тигрят впервые вывели на прогулку

Полосатым малышам скоро будет две недели (подробнее)

Лев Марсель влюбился и начал танцевать

Царь зверей радует своими «па» посетителей крымского зоопарка (подробнее)