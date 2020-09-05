Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 сентября: обнаружили 101 случай за сутки

В Крыму действует масочный режим, который поможет сдержать распространение коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В настоящее время, как сообщили в Минздраве Республики Крым, под медицинским наблюдением по Covid-19 находятся 1321 взрослых и детей, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах - 1174, направлены в обсерваторы – 135 человек.

В общей сложности за время пандемии коронавирусной инфекции в Крыму выявлено 2726 положительных на Covid-19. Сейчас в учреждениях здравоохранения РК получают соответствующее лечение 838 человек, выписано домой 1817 тех, кому врачи вернули здоровье.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Минздрав РК

За 4 сентября в Крыму зарегистрировали 101 случай коронавируса, такую статистику сообщил глава Республики Крым РК Сергей Аксенов.

44 человека, из числа заболевших, сами пришли к медикам, 30 – нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при проверке здоровых людей. Один случай Covid-19 был привезен с соседней Украины.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки 18 новых случаев коронавируса, из которых 2 человека приезжие. Вчера было зафиксировано 6 случаев Covid-19, из заболевших 2 туриста.

За время пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 554 человека. Выздоровело 422. Под наблюдением медиков находятся 336 пациента, по месту проживания - 430.

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