Эксперт оценил заявление ООН об ответственности Украины за подачу воды в Крым

По мнению ООН, власти Украины тоже должны решать проблему с водой в Крыму. Фото: Архив "КП"

Заявление ООН о том, что за подачу воды в Крым ответственна Украина - неожиданная новость, учитывая риторику международных организаций по отношению к полуострову, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл сообщила, что ответственность за обеспечение крымчан чистой питьевой водой лежит на плечах не только России, но и Украины.

- Мы все уже давно привыкли к тому, что в подобных международных организациях права человека на полуострове освещают с точки зрения фальшивых докладов украинской стороны. Люди делают выводы, даже не бывая в Крыму и не вникая в глобальные проблемы республики, - говорит политолог.

Реакция по освещению давно волнующего крымчан водного вопроса, по мнению эксперта, включает в себя здравый смысл, который постепенно начинает возвращаться, а объективные оценки все чаще проскакивают в решениях ООН.

- Разумеется, это были только предварительные выводы, потому что процесс включает в себя подробное изучение проблемы, оценку ситуации и рекомендации или даже резолюции, хотя до этого может и не дойти, - отмечает Джаралла.

Однако, как заявляет эксперт, не стоит надеяться на решение проблемы извне, ведь гарантии того, что хоть что-то может поменяться, - нет. Но в любом случае, считать такое решение положительным для Крыма все-таки стоит.

- Что будет дальше зависит только от того, насколько быстро будет продвигаться сама процедура реакции на это обращение: будет ли создана комиссия из представителей разных стран, обозначат ли требования к украинской стороне и какими будут эти требования - обязательными или рекомендационными. Но при этом нужно помнить, что этот процесс может быть блокирован другими странами, - заключил эксперт.

Напомним, что в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.

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