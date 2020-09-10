В чем обвиняют экс-мэра Евпатории Андрея Филонова — Ч.3

Андрей Филонов уже полтора года находится в СИЗО.

Уже почти полтора года в Симферопольском СИЗО №1 держат одного из самых популярных и прогрессивных мэров Крыма, бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова. С момента задержания до текущего момента прошло уже 17 судебных заседаний!

В прошлых материалах мы попытались объективно разъяснить для наших читателей, в чем надуманность первого эпизода, вменяемого Андрею Филонову.

Напомним, по делу всего два эпизода, оба по ч. 3 ст. 286 УК РФ. В первом случае речь идет об эфемерной упущенной выгоде якобы от неуплаты арендной платы. При этом в суде не упомянули, что собственно этим уголовным делом сорван инвестиционный проект на 6 миллиардов рублей – «Аква-Евпатория» в Заозерном.

Давайте разберем и второй инкриминируемый Ironмэру эпизод – может, хоть здесь обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины Андрея Филонова. Потому как если и на этот раз позиция обвинения будет такой же слабой, то все судебное разбирательство уже больше походит на фарс…

Обычная и законная практика для Крыма

Итак, следователь и прокуратура полагают, что Андрей Филонов превысил свои полномочия, дав согласие на учреждение МУПом «КурортТоргСервис» - ООО «Лукошко», чтобы в дальнейшем получать доход этой организации от безоплатной передачи в уставной фонд фирмы муниципального имущества. Речь идет о сети муниципальных магазинов розничной торговли в Евпатории. Таким образом, по версии следствия, городу якобы причинен ущерб на 43 956 357 рублей.

Простому обывателю, не имеющему юридического образования, может показаться, что действительно муниципальное имущество перешло в собственность некой частной структуры. Но есть нюансы, которые обвинение почему-то не приняло во внимание.

Во-первых, МУП «КурортТоргСервис» являлось единственным учредителем и участником ООО «Лукошко», доля МУПа в этом обществе составляла 100%! Никакие иные субъекты в участники общества допущены не были. Правда заключается в том, что согласно ст. 7 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также статей 6, 18, 20 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», МУПам разрешено учреждать общества с ограниченной ответственностью. По сути, это обычная практика, основанная и на законодательстве, и на разъяснениях ФАС России. Даже на республиканском уровне эта практика успешно используется. Например, распоряжением Совета министров РК от 13.11.2017 № 1272-р ГУП «Черноморнефтегаз» разрешено участвовать в коммерческой организации ООО «Мидстрим». То есть прецеденты есть даже в Крыму!

Обвинение решило не проверять факты…

Во-вторых, до настоящего времени форма собственности ООО «Лукошко» - муниципальная (!!!), что подтверждается сведениями на сайте Федеральной службы государственной статистики: в графе ОКФС (Общероссийский Классификатор Форм Собственности) указан код 14 – муниципальная собственность.

Каждый желающий может в этом убедиться, просто кликнув по ссылке и указав в графе поиска код ОКПО «Лукошко» - 31203808. Следствие даже не удосужилось проверить эти сведения и приобщить к материалам дела скрин сайта. Мы же в свою очередь опубликуем скриншот с сайта, чтобы все – в том числе и обвинение – могли ознакомиться со столь важными сведениями.

Скриншот с сайта Федеральной службы государственной статистики.

В-третьих, обвинение считает, что МУП якобы «лишился возможности осуществлять цели и задачи, предусмотренные его уставом» - проще говоря не может больше торговать.

При этом прокуроры почему-то не обратили внимание, что помимо торговой у МУПа еще множество иных видов деятельности. Но главное - в уставной фонд общества было передано не более 10% имущества МУПа. Непосредственно у МУПа остались и магазины, и склады, и ярмарка, и база - то есть МУП по факту спокойно способен торговать и дальше. Для этого следствие элементарно могло проверить баланс предприятия, взять выписки из ЕГРН, но сторона обвинения даже не удосужилась назначить и провести по делу экспертизу.

«Лукошко» могло легально заработать для города миллионы

Но зачем же понадобилось МУПу «КурортТоргСервис» создавать ООО «Лукошко» и вносить в уставной капитал фирмы часть имущества, да и что это за имущество?

Речь идет о сети торговых магазинов «Лукошко», основная задача которых - обеспечить жителей Евпатории товарами по ценам ниже рыночных. Но тут вырисовывается парадокс: пока магазины были в составе МУПа, товары нужно было закупать по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, каждую позицию товара нужно было проводить через конкурс.

А теперь представьте: пока МУП пройдет эту процедуру и пока товары поступят в магазины, цены на рынке десять раз поменяются. Но ведь задача - обеспечить цену на товар ниже, чем в других городских точках. По сути, магазины в таком случае должны работать в убыток.

Еще один актуальный вопрос: в каком состоянии находились переданные помещения? Нужно понимать, что в основном все помещения требовали ремонта. Сдавая их в аренду, ООО «Лукошко» предусмотрело, что арендаторы делают ремонт за свой счет, но при этом все улучшения остаются в собственности ООО и его учредителя – МУП «КурортТоргСервис». Кроме того, в уставе предусмотрели, что «Лукошко» не могло отчуждать имущество без согласия МУПа и администрации. Таким образом, муниципальное образование полностью сохранило контроль над своим имуществом.

Сеть магазинов "Лукошко" в Евпатории.

Более того, в такой ситуации МУП получал доходы от самой деятельности ООО «Лукошко» - то есть от дивидендов. Естественно, в уставе ООО было предусмотрено распределение прибыли. Вот только получить доход по итогам года МУП так и не смог, так из-за уголовного дела против Филонова фирма не проработала года.

Как в первом эпизоде обвинения, можно прийти к простому выводу: из-за уголовного дела сорван разумный экономический проект, МУП «КурортТоргСервис» не смогло получить прибыль от работы ООО «Лукошко», а население Евпатории лишилось товаров по выгодным ценам…

А был ли вообще финансовый ущерб?

Представьте ситуацию: Вы решаете создать ООО, вносите в уставной капитал этого общества часть своего имущества или денежных средств, как учредитель имеете право на получение дивидендов. И кому в таком случае Вы причинили ущерб – сами себе? Или, может, Вы сами себя лишили собственности? Но если Вы единственный учредитель, то в любой момент способны ликвидировать ООО и забрать свое имущество обратно, не понеся никакого финансового урона. Логично же?

Если бы муниципалитет понес какой-то ущерб в связи с этой ситуацией, то местные власти заявили бы гражданский иск – как пострадавшая сторона. Но этого не произошло по весьма понятной причине. Действительно, что взыскивать с Андрея Филонова, если имущество было и остается муниципальным. Ну а сейчас по настоянию прокуратуры уже идет процесс ликвидации ООО «Лукошко» - и сеть магазинов просто вернется на баланс МУПа.

После подробного ознакомления с нюансами этого уголовного дела и общения со специалистами у журналистов созрело множество вопросов к стороне обвинения, а некоторые доводы прокуратуры вовсе кажутся абсурдными…

Надеемся на справедливый приговор, - адвокат

Казалось бы, уж профессиональные судьи смогу беспристрастно разобраться в этом деле и вынести справедливый вердикт. Но, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что у «крымской Фемиды» могут быть свои планы…

Адвокат Александр Вольвач.

- Прогнозировать, какой будет приговор по данному уголовному делу, я не берусь, да и, собственно, не имею права. Естественно, мы уверены в абсолютной невиновности своего подзащитного. Наша уверенность основана и на законодательстве, и на материалах уголовного дела, в том числе исследованных уже непосредственно в суде, а также на тех доказательствах, которые удалось собрать и предоставить в суд стороной защиты. Мы, конечно, рассчитываем на объективный и справедливый приговор суда, а если он не будет являться таковым, то по согласованию с нашим подзащитным однозначно будем обжаловать такое судебное решение в высших судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда Российской Федерации, - рассказал адвокат Андрея Филонова Александр Вольвач.

Впрочем, не только сам Ironмэр, его семьи и защитники рассчитывают на объективный приговор суда. Общественность Крыма и благодарные жители Евпатории также надеются, что справедливость в конечном итоге восторжествует и Андрей Филонов скоро сможет вернуться к жене и пятерым детям.

Ну а после отдыха Андрей Владимирович со своими знаниями, опытом и энтузиазмом еще поработает на благо общества и государства, ведь «Железного мэра» невозможно сломить и сбить с намеченного пути.