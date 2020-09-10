В Крыму заключили контракт с Росгидрометом для искусственного вызова осадков

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 10 сентября заключил контракт со структурой Росгидромета – Центральной аэрологической обсерваторией на проведение эксперимента по вызову осадков на полуострове. Такие данные содержатся на сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение экспериментальных работ был объявлен 4 августа 2020 года. Сумма контракта – 25,4 миллиона рублей. Была подана всего одна заявка – от Центральной аэрологической обсерватории.

В проекте госконтракта отмечено, что работы будет выполнять самолет, оборудованный системой вертикальной радиолокации облаков и осадков, с установленным бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК). Также самолет должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Планируется, что транспорт будет базироваться в Симферополе.

Окончание работ по контракту намечено на 15 декабря текущего года.

Напомним, что в Крыму обмелели водохранилища, питающие Симферополь, район крымской столицы и Бахчисарайский район. Власти РК ввели графики подачи воды. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год самым засушливым за 150 лет. О том, что планируется заключить контракт с Росгидрометом, Аксенов сообщил в июле. Специальный самолет будет обстреливать облака над полуостровом, что чаще проходили дожди, наполняющие водохранилища.

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