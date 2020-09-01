Засуха набирает обороты: В Крыму пересохли две реки, питающие водохранилища

Обмелевшее Симферопольское водохранилище Фото: Архив "КП"

Ситуация с засухой в Крыму продолжает усугубляться - скудный на осадки август привел к тому, что на полуострове пересохло несколько рек, в том числе питающих водохранилища.

По данным Крымского гидрометцентра, 3 августа Партизанское водохранилище перестало получать воду из-за того, что высохла река Альма, а уже 13 августа воды убавилось в Чернореченском водохранилище, поскольку пересохла речка Черная.

18 августа ситуация стала еще хуже - вода пропала в реке Бельбек недалеко от ее устья в районе села Фруктовое. Впервые за всю историю наблюдений гидрометеорологи 29 августа было зафиксировано отсутствие воды в одном из притоков реки Тонас - Биюк-Карасу. Река Кача пересохла еще в конце июля.

Эксперты гидрометцентра отмечают, что в верхних частях бассейнов Альмы, Бельбека, Биюк-Карасу и Черной выпало всего от 2-13% месячной нормы осадков. В средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек и Салгир выпало 41-59% от нормы. Больше всего дождей зафиксировали в верхней части бассейна Салгира в районе Перевального - 90% месячной нормы.

К началу осени крымские водохранилища обмелели еще больше - суммарный запас воды в них составляет 62,88 миллиона кубометров. Месяц назад воды в них было на 12 миллионов кубов больше. При этом запас воды в водохранилищах к началу осени 2019 года составил 143,64 миллиона кубометров (на 80 миллионов больше, чем сейчас).

Напомним, в Крыму с 24 августа начались ограничения подачи воды из-за острого дефицита. Второй этап ограничений вступит в силу 2 сентября. Графики составили для Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов. В большинство из них вода будет поступать по несколько часов в день. Заведения общепита призвали использовать одноразовую посуду, а в Симферополе установили баки с водой.

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