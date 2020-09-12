Из-за шума и нарушений санитарных норм в Крыму закрыли сменивший «КаZантип» фестиваль

«КаZантип» не проводится в Крыму с 2014 года Фото: Архив "КП"

В Крыму закрыли фестиваль «Зет Сити», который работал в поселке Поповка на месте знаменитого «КаZантип».

Как сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, 11 сентября на месте проведения фестиваля работали правоохранители, они опечатали площадки и мини-гостиницу.

- Местные жители обратились ко мне с жалобами на орущую по ночам музыку от фестиваля. Звук был настолько громким, что людям невозможно было спать. Особо людей возмущали запреты от организаторов на проход к морю, агрессивное поведение и произвол охранников, - сообщил Бальбек.

Площадки и ларьки на месте проведения фестиваля опечатаны. Фото: Руслан Бальбек

Позже глава РК Сергей Аксенов поручил провести проверку на месте «Зет Сити». В результате выявили нарушения использования пляжа, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

- Отсутствие «зет-тусовки» станет лишь дополнительным плюсом для тех, кто хочет наслаждаться морем и природой в тишине. Кроме того, помимо туристов, есть еще местные жители. Им также хочется спокойствия, тишины и возможности подходить к морю и купаться в любое время суток, а не по расписанию организаторов фестиваля, - выразил мнение депутат.

Руслан Бальбек уточнил, что огранизаторы фестиваля оштрафованы на сумму около полумиллиона рублей. Остальные материалы переданы в суд.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «КаZантип» зародился в северо-восточной части Крыма в начале 90-х годов. Его проводили на мысе Казантип. Позже, в начале 2000-х, фестиваль начали проводить на западе полуострова, а после вступления Крыма в Россию «КаZантип» переехал в Грузию.

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