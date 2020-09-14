«Неадекватная позиция»: глава крымского парламента оценил отказ Евросоюза признавать референдум

Евросоюз до сих пор отказывается реально воспринимать ситуацию, связанную с референдумом. Фото: личная страница Владимира Константинова в ВК

Евросоюз продолжает демонстрировать свою «неадекватную» позицию по поводу крымского референдума, считает глава парламента республики Владимир Константинов.

После выборов губернатора города Севастополя и дополнительных выборов в крымский парламент, которые прошли в воскресенье, Европейский союз заявил, что до сих пор не признает результаты референдума на полуострове.

- Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом, - заявил Константинов.

По словам главы парламента, решение ЕС абсолютно безразлично для крымчан, так как это никаким образом не влияет на полуостров.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором почти 97% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя поддержали решение о вхождении в состав России. Но, несмотря на законность действий, чать западных стран до сих пор считает Крым частью Украины.

При этом российские власти не раз заявляли, что вопрос принадлежности Крыма «окончательно закрыт».

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