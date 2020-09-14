Экс-директора «Крымского Титана» будут судить за химические выбросы на севере Крыма

Жителя Армянска жаловались на проблемы со здоровьем около полугода. Фото: Архив "КП".

Бывший директор завода «Крымский Титан» в Армянске предстанет перед судом. Прокуратура возлагает на руководителя предприятия ответственность за выбросы сернистого ангидрида в атмосферу, которые привели к массовым отравлениям местных жителей в августе 2018 года.

Напомним, что в конце лета 2018 года концентрация вредных веществ в воздухе над северным Крымом превысила допустимую норму. Власти были вынуждены остановить работу завода «Крымский титан». При этом в городе был введен режим ЧС, детей эвакуировали в санатории республики. Местные жители отмечали першение в горле, сухость слизистой и аллергические реакции. Металлические поверхности в городе регулярно покрывались ржавым налетом, листья на деревьях осыпались раньше обычного.

Теперь же, спустя два года, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-директора «Крымского Титана». Как сообщили в Генпрокуратуре России, именно он допустил нарушение правил безопасной эксплуатации химического завода, что и привело к экологической катастрофе местного масштаба.

- В результате произошла серия выбросов в атмосферу в Армянске и селе Перекоп загрязняющих веществ, что привело к загрязнению воздуха, а также повлекло массовое заболевание жителей названных населенных пунктов, - отмечают в надзорном ведомстве.

Управление по расследованию особо важных дел получило неопровержимые доказательства вины бывшего директора «Крымского Титана».

- С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество ООО «Титановые инвестиции» наложен арест на общую сумму более 108 миллионов рублей, - подчеркнули в крымском Следкоме.

Уголовное дело направят в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.

Более того, прокуратура просит суд обязать виновных возместить затраты на лечение граждан, обратившихся за помощью к врачам.

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