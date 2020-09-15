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Политика

«Отработка боевых действий»: В Крыму оценили появление бомбардировщиков США над Черным морем

Власти Украины заявляют, что подобные воздушные патрули будут регулярными
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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По мнению эксперта, Россия будет обязана реагировать на такие провокации ради национальной безопасности. Фото: Служба общественных связей Командования ВВС Украины

По мнению эксперта, Россия будет обязана реагировать на такие провокации ради национальной безопасности. Фото: Служба общественных связей Командования ВВС Украины

Появление вблизи Крыма бомбардировщиков ВВС США - это отработка возможных боевых действий с применением ядерного оружия по территории России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Накануне стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное вооружение, приблизились к Крыму со стороны Украины. Над акваторией Черного моря чужаков сопровождали четыре российских истребителя Су-30 и Су-27. Позже Украина заявила, что подобные патрули будут регулярными.

- Миссии B-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 в Ферфордских Королевских ВВС в Великобритании. Экипажи B-52 открывают возможности коллективной обороны США, союзников и партнеров по НАТО, - сообщила служба общественных связей Командования Военно-воздушных сил Украины.

Крымский эксперт Владимир Джаралла отмечает, что Украина в данном случае играет роль подчиненного и является второстепенным персонажем в игре, которую ведут Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. По мнению политолога, Украина может стать полем боя, если будет принято решение развязать войну.

- Первый смысл движения американских бомбардировщиков заключается в том, чтобы усилить косвенное военное и психологическое давление на Россию и ее руководство. Такие вещи очень важны в рамках ведения схваток первого уровня между великими державами, прямой конфликт между которыми невозможен. В военном плане тоже все четко и понятно. Речь идет об отработке возможных боевых действий с применением ядерного оружия по территории России, - заявляет эксперт.

Кроме того, страны запада и американцы попытались получить разведывательную информацию, а также отработать подготовку экипажей бомбардировщиков.

- Пользуясь затишьем, американцы отрабатывают подготовку экипажей самолетов, несущих ядерное оружие. Они изучают военные возможности и так называемые крепости современного типа - зоны ограниченного доступа, созданные при помощи средств ПВО, - объясняет Джаралла.

В свою очередь Россия будет обязана реагировать на такие провокации ради национальной безопасности. Политолог предположил, что в случае возникновения военного конфликта Украина может стать полем боя, и руководство не сможет защитить свою страну.

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