По телевизору покажут снятый в Крыму пророческий сериал про неизвестный вирус

В сериале красивые люди и пейзажи. Фото: дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1»

За несколько месяцев до того, как весь земной шар поставил на уши коронавирус, на Крымском полуострове прошли съемки телесериала, где весь сценарий закручен вокруг непонятной инфекции, которая убивает людей в уютном приморском поселке.

- Меня поражает «Закрытый сезон». Если б я смотрел его сейчас как зритель, я бы не поверил, что его снимали год назад. Такое ощущение, что он был снят по горячим следам, под заказ про COVID-19. В первой же серии есть реплики персонажей, которые мы все потом слышали: «Да нет никакой болезни!». Вот это совпадение меня просто поразило, - так оценил фильм один из актеров телесериала.

В фильме много острых моментов. Фото: дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1»

Киногруппа работала на Крымском полуострове в поселке Курортное, который расположился у подножия горы Кара-Даг. По сюжету в приморском городке происходит несколько загадочных смертей.

Уютные пляжи, воздух с ароматами южных растений и лазурное море привлекают в курортное местечко толпы туристов: семейные пары с детворой, влюбленные и шумные компании. Местные жители заранее готовятся к началу курортного сезона, чтобы заработать денег для безбедного существования, когда городок опустеет. Но что-то пошла не так: целая череда смертей, причину которых медики не могут назвать.

На помощь местным эскулапам приходит опытный эпидемиолог из Москвы, которому поручено найти источник смертельной заразы и остановить распространение инфекции.

Герои фильма надели маски, раньше, чем стало известно о новой коронавирусной инфекции. Фото: дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1»

Когда ставится вопрос о закрытии городка, то начинает протестовать население, не в восторге местный авторитет и его компания друзей-бизнесменов.

Красивые крымские виды, страсть, смертельная опасность и противостояние – пересказывать сериал неблагодарное занятие. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать!

- Показ остросюжетной мелодрамы «Закрытый сезон» начнется с 21 сентября в 21.20 на телеканале «Россия», - сообщила дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму еще полгода назад сняли пророческий сериал про неизвестный вирус

Масочный режим и срыв курортного сезона авторы предсказали в сентябре (подробнее)