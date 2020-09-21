Восьмилетний крымчанин перенес 14 переломов: у мальчика обнаружили редкую болезнь

Володя еще верит в чудо и хочет стать здоровым. Фото: Константин Михальчевский

«Я узнал, что у меня есть огромная семья: и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все мое родное». Эти строчки своего известного тезки-поэта Владимира Орлова восьмилетний крымчанин мог бы читать в школе. Вот только Володя, к сожалению, не посещает образовательное учреждение. Потому что он все еще хрупкий мальчик, у которого в истории болезни 14 переломов. И ходит он пока что с большим трудом: правая нога у мальчика укорочена на три сантиметра.

У Владимира Орлова из крымского села Владимировка с рождения очень хрупкие и пористые кости. При любом резком движении он «ломался». Только представьте, что пережили его родители! При пеленании дернул ножкой - перелом, пнул по мячу – очередной. Затем на слабых местах образуются новые и новые повреждения костей.

Родители собирают деньги для дорогостоящего лечения. Фото: Константин Михальчевский

Вначале местные врачи пожимали плечами и не понимали, как лечить такого хрупкого малыша, потом даже жаловались на родителей в органы опеки за якобы «жестокое обращение с ребенком».

Но многодетная мама Елена просто так не сдалась: Володе поставили диагноз «несовершенный остеогенез», что, по сути, означает редкую врожденную патологию в формирования костной ткани и повышенную ломкость костей. Специалисты Симферопольских клиник озвучили «жестокий диагноз», мать троих детей не лишили родительских прав, и Володя остался в родной семье, где его очень любят и оберегают.

Володя любит спорт, несмотря на то, что это для него очень травмоопасно. Фото: Константин Михальчевский

В пять лет он получил инвалидность, практически четыре года провел в гипсе. И сколько было при этом испытано боли восьмилетним ребенком… Из-за своей особенности Вова был лишен общения со своими сверстниками, но волевой парнишка все время демонстрировал жизнелюбие: с удовольствием ел творог и сметану, безоговорочно принимал препараты с кальцием. Потом вдруг попросил у родителей турник, чтобы стать сильным, да и своих младших братиков Глеба и Данилу подтянуть по спортивной линии. Он здорово отжимается, осторожно катается на велосипеде, пытается быть полезным. При этом активному Володе хочется немногого: уверенно стоять на своих ногах, развиваться наравне с другими детьми и не думать о грустном - инвалидной коляске в подарок.

Правая нога у мальчика короче левой на три сантиметра. Фото: Константин Михальчевский

- Симферопольские врачи обнадежили, что Вову можно «укрепить». Нам порекомендовали обратиться к московским специалистам - там успешно помогают таким вот «хрупким» детям, как наш, - рассказывает Елена Галаган.- Мы им переслали рентгеновские снимки и медицинские выписки, нам провели заочную консультацию, и Вову пригласили на лечение!

К очередному испытанию на прочность Володя морально готов - с 19 сентября он пройдет первичный трехдневный курс в Москве.

- Ребенку помочь можно и нужно. Деформацию ног исправит операция, но сейчас его хрупкие кости не выдержат никаких металлических фиксаторов, и переломы продолжатся, - выразили мнение столичные специалисты. - Поэтому надо укрепить кости с помощью препарата памидронат и физической реабилитации.

Вот только материально многодетная семья все еще не тянет лечение стоимостью в 1 088 640 рублей. Поэтому все неравнодушные люди совместно с благотворительной организацией Русфонд помогают Вове Орлову собрать необходимую сумму. Сейчас не хватает третьей части суммы. Подключиться к сбору средств может каждый.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

Можно отправить смс на номер 5542 со словом «дети». Стоимость сообщения – 75 рублей.

Либо возможен перевод любой суммы через форму на сайте https://rusfond.ru/letter/53/19415

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