«Находится на волоске между жизнью и смертью»: В Крыму забрали из детдома истощенного мальчика

Сережа очень худенький и слабенький. Фото: КРБОО «Наша надежда»/FB

О судьбе двухлетнего Сережи, воспитанника симферопольского детдома «Елочка» рассказала Анастасия Гуляихина, представитель Крымской региональной благотворительной общественной организации «Наша надежда». Волонтер сообщила на Facebook, что у нее попросила помощи многодетная мама Ольга Крамная, которая 18 августа усыновила Сережу. У приемной мамы возникло очень много претензий и вопросов к руководству и персоналу детдома, которые специализируется на воспитании детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

- Состояние ребенка, который практически с рождения находился в Доме ребенка «Елочка» города Симферополя, стало шоком не только для приемной мамы, но и для нас всех, - сообщила Анастасия Гуляихина - В 2 года его рост 74 сантиметров, вес 6100 граммов.

По словам общественницы, у малыша от того, что его не переворачивали, деформирован череп. Крестцово-копчиковый свищ, критичная для жизни степень истощения, обезвоживание и рахит.

- Операция по закрытию врожденной расщелины мягкого неба, которая обычно делается до достижения года, проведена не была, - отмечает Анастасия Гуляихина. - Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит…Он просто находится на волоске между жизнью и смертью.

Когда приемная мама показала Сережу врачам, то они немедленно его госпитализировали.

- Как такое возможно в наше время на государственные деньги, рядом с нами, существовал концлагерь для детей? Там такой не один Сережа. Там таких детей много, - не сдерживает эмоций автор поста.

Приемная мать мальчика Ольга Крамная рассказала КП-Крым, что боролась за усыновление Сережи десять месяцев, но совсем не ожидала увидеть малыша в таком состоянии:

- Десять месяцев было потрачено, чтобы вырвать ребенка из этой системы, и тогда он был лучше, чем сейчас. Когда я раздела ребенка и увидела его дистрофичное состояние, была несколько в шоке, несколько дней не могла спать. Меня душили слезы. После того, как я его подстригла, тоже была шокирована - череп деформирован.

Ольга отмечает, что все время посвящает лечению ребенка, кормит его каждые два часа. А когда выдается свободная минута, делает посты в соцсетях, потому что появилось много неравнодушных людей, которые следят за состоянием Сережи.

Чиновники считают, что в "Елочке" о детях хорошо заботятся. Фото: КРБОО «Наша надежда»/FB

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общественница обнародовала письмо из Министерства здравоохранения Республики Крым, где говорится, что «в доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот... В учреждении работают 5 врачей, 105 медицинских сестер, 77 младших медицинских сестер, 36 педагогических работников. Всем воспитанникам Дома ребенка обеспечено полноценное физическое и психическое развитие, проводится постоянная социальная адаптация и подготовка к жизни в обществе...».

ОФИЦИАЛЬНО

- Организована проверка по сообщению, размещенному в одной из социальных сетей, о ненадлежащей организации ухода и обслуживания за 2-летним мальчиком, находившимся в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», - сообщили в прокуратуре Республики Крым. - Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания малолетнего в данном учреждении, действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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