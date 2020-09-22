«Хочу представлять Россию»: 12-летняя крымчанка готовится к финалу отбора на Детское Евровидение

В финале, как и в полуфинале, София исполнит авторскую песню «Просто жить». Фото: Елена Кирсенко

Через несколько дней, 25 сентября, в Москве пройдет финал конкурса российского национального отборочного тура конкурса песен «Детское Евровидение». Крымчанка София Кирсенко оказалась в числе 11-ти талантливых детей, из которых зрители и члены жюри выберут главного вокалиста. Он и представит нашу страну на конкурсе в Польше 29 ноября.

12-летняя София живет в Симферополе, учится в 7 классе общеобразовательной школы №3. У девочки были все шансы стать профессиональной спортсменкой, но пение оказалось намного увлекательнее.

- Софья еще разговаривать не умела, но уже пыталась брать ноты. Мне мама еще тогда говорила, мол, вокалистка у нас растет, - рассказывает КП-Крым мама девочки Елена.

София три с половиной года занималась фигурным катанием, имеет второй юношеский разряд. А после ласточек и тройных тулупов спортсменка приходила смотреть детские вокальные шоу и напевала дома песни.

- С девяти лет мы записались в музыкальную школу, чтобы заниматься пением профессионально. Конечно, спорт пришлось бросить, потому что времени на это уже не хватало, - делится мама юной вокалистки.

Соня не просто стала заниматься пением, но и начала принимать участие в конкурсах. Несколько раз была на кастингах известного шоу «Голос дети», но в эфир пока пробиться не получилось. Зато в 2019 году вокалистка заняла первое место в международном конкурсе «Средиземное море», который проходил в Израиле.

Участие в национальном отборе на детское Евровидение - это уже вторая попытка Софии, и она более успешна. Ведь в прошлом году девочке удалось дойти только до полуфинала.

- Было бы круто представить Россию на конкурсе «Детское Евровидение» в Польше. Ребята-конкурсанты очень хорошо поют, но я надеюсь, что и у меня есть шанс на победу, - рассказывает юная финалистка.

В финале, как и в полуфинале, София исполнит авторскую песню «Просто жить». Ее написал педагог, с которым она занимается в симферопольской музыкальной школе №1.

Напомним, что проголосовать за Софию Кирсенко можно на официальном сайте конкурса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчика-сироту из Украины отстранили от отбора на детское "Евровидение" из-за скандала с советской песней

Максима Ткачук затравили в родной Волынской области и назвали "изменником" после того, как он победил в конкурсе о войне с песней "Смуглянка" (подробнее)

«Здесь так круто! Просто счастье, что я сюда попала»:Победительница «Новой волны» в Артеке

Подведены итоги финала международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки (подробнее)