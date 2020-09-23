«Одной рукой держал руль, второй - фотографировал»: Житель Ялты проехал Крымский мост и всю «Тавриду» на велосипеде

Путешественник проехал 704 километра. Фото: Александр Долгополов/ВК

Александр Долгополов не спортсмен, да и велосипед у него самый обычный.

- Купил складной, чтобы на работу можно было ездить, а «парковать» дома на балконе, - рассказывает КП-Крым молодой симферополец.

Но у Александра получилось все по законам драматургии: если на стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить.

Пересечь Крымский мост на велосипеде 24-летний парень решил спонтанно. Утром принял решение, а в обед уже выехал: поменялся сменами с напарником на работе, закупил в дорогу нехитрый провиант, обнял жену, оседлал велосипед и поехал из Ялты в сторону Судака.

- Это был самый тяжкий участок моего пути. Постоянные подъемы и спуски, - рассказывает Долгополов.

Около Судака он перевел дыхание и выдвинулся в сторону Феодосии, а там и до Керчи рукой подать.

На Крымском мосту велосипедистами никого не удивишь, здесь Александра даже не досматривали, как например, тех, кто ехал на автобусе. Охрана на машине, завидя велосипедиста, даже по-приятельски ему посигналила и дружески улыбнулась.

- На мосту есть отличная обочина-велодорожка, - отмечает путешественник. - Главное правило - не делать остановок. И я его не нарушал. Проехал на одном дыхании все 19 километров моста. Одной рукой держал руль, второй - фотографировал все, что видел на мобильный телефон.

Крым - очень красив. Фото: Александр Долгополов/ВК

Ночевал по-спартански: отъезжал в сторону от дороги, и засыпал на коврике в спальном мешке. Утром спальник был мокрым от россы и весь день до следующей ночевки сушился на багажнике велика. Утром пил кофе, обедал кашей с тушенкой, закусывал чебуреками и шаурмой в придорожных кафе.

- Если город забит машинами и там просто нет места для велосипедистов, то на «Тавриде» просторно. Ехал по широкой обочине и просто не замечал ни фур, ни легковушек, - вспоминает Александр. - Я садился за руль на рассвете, а останавливался на ночь, когда было темно. Поэтому и надел на себя яркую жилетку со светоотражателями.

Федеральную трассу «Таврида» парень проехал честно, не заезжая в Симферополь, хоть и пришлось сделать 40-километровый крюк.

Велосипед не подвел своего хозяина. Фото: Александр Долгополов/ВК

Двухколесный конь был рад прогулке по новому асфальтовому покрытию и верно служил своему хозяину. Ни одного проколотого колеса! Это было очень кстати, ведь крымчанин не взял с собой ремкомплект.

Александр и Мария Долгополовы. Фото: Александр Долгополов/ВК

- Нет. Жену с собой не хочу брать в велопоходы, - отвечает на вопрос КП-Крым Долгополов. - Когда позволят финансы, то побываем в Санкт-Петербурге, но как все люди - на самолете полетим.

А вот на вопрос «зачем поехал по Тавриде» точного ответа нет:

- Когда Крымский мост открыли, то в я первых рядах по нему проехался. В Керчи поймал попутку и доехал до Тамани. А тут «Таврида» на всю мощь заработала! Да и пейзажи в Крыму - красивейшие! Хочется все увидеть и везде побывать!

Маршрут велосипедиста впечатляет. Фото: Александр Долгополов/ВК

КСТАТИ

Велосипедист проехал маршрут «Ялта-Судак-Феодосия-Керчь-Тамань-Белогорск-Симферополь-Севастополь», а это 704 километра, за 7 дней. Александр установил личный рекорд, преодолев 154 километра. За время пути сделал 8357 фотографий и 16 видеозаписей.

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