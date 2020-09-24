Осквернили память: В Крыму вандалы сожгли пластиковый венок на Вечном огне

В таком состоянии увидели памятник погибшим воинам местные жители. Фото: Ксения Якубец

В крымском городе Саки вандалы сожгли пластмассовый венок на Вечном огне мемориала в память погибшим во время Великой Отечественной войны.

- Кто-то бросил пластмассовый венок прямо на Вечный огонь, остальные раскидали рядом с мемориалом, - рассказал КП-Крым глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

Звезду положили прямо в Вечный огонь, осталась гарь. Фото: Ксения Якубец

По словам градоначальника, мемориал был залит пластмассовой гарью, и очистить его было непросто.

- Сейчас все неурядицы устранены. Все зачищено, вахта памяти продолжает стоять, фашизм не пройдет. Мы положили новые венки в память о погибших воинах. Вандалов мы, конечно, будем ловить и наказывать, - добавил Овдиенко.

Мемориал расчищали городские коммунальщики. Фото: Александр Овдиенко

Тем временем, общественники в соцсетях объявили поиск осквернивших мемориал. Тому, кто найдет вандалов, даже готовы выделить денежное вознаграждение.

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