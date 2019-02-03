"Ничего святого нет!": В Крыму вандалы разбили памятную доску жертвам красного террора

Под Алупкой Неизвестные вандалы разбили гранитную мемориальную табличку, установленную на месте массовых расстрелов в лесу близ Касимовского озера.

- Мы находимся возле памятного креста рассртелянным офицерам, служащим, солдатам Белой российской армии, - рассказал краевед Александр Вертинский. - Как это все получилось? 20 ноября 1920 года Южный берег Крыма был занят Красной армией. После всех жителей Алупки предложили написать анкеты. Оставалось здесь много раненых, не все захотели выехать с Врангелем в Константинополь. И эти люди заполняли анкеты. Если кто-то указывал, что служил в царской России офицером, солдатом - их всех вызывали, собирали... И в итоге в Алупке было расстреляно приблизительно 1000 человек. У меня есть копия документа из архива ФСБ, присланная родственником. Согласно документу, 134 человека было расстреляно только в один день. Ориентировочно людей расстреливали в этом месте. Лет 10 назад с помощью казаков был поставлен памятный крест. И вот недавно какие-то вандалы, изверги, не знаю даже, как назвать их, разбили памятную доску.

Как сообщил местный житель, активист Дмитрий Лебедев, этим делом уже занялась полиция. По словам общественника, он уже выезжал с правоохранителями на место. Предположительно, мемориальную доску разбили с помощью камней, валявшихся неподалеку. Их оставили прямо на месте.

Вандалы разбили памятную табличку растрелянным во время красного террора в Крыму.Видео: Дмитрий Лебедев / YouTube

- Ничего святого нет! Очень много сомнительных личностей в нашем городе. Грустно и печально, - заявила Лариса Сидельникова.Крымчане возмущены инцидентом.

- Это надо же не полениться прийти и разрушить память убиенных людей, - удивляется Наталия Вертинская.

- Выловить этих варваров и гравировку им на голове сделать.....как так можно, - сетует Руслан Шишов.

Приблизительная стоимость новой таблички - порядка восьми тысяч рублей. Жители Алупки и Большой Ялты хотят восстановить ее за счет пожертвований неравнодушных. Обдумывают "антивандальные" варианты. например, сделать гравировку прямо на основании креста или установить железную табличку с надписью.

Так выглядела памятная доска раньше. Фото: Дмитрий Лебедев / Facebook

СПРАВКА КП

Ялта стала последним городом Крыма, куда вошла Красная армия. Советские руководители были уверены, что в Ялте осталось больше буржуазии и дворянства, чем где бы то ни было. В городе начались повальные обыски, задержания и аресты. Расстреливали священнослужителей, престарелых генералов, интеллигенцию. Казники и работников Касного креста, пациентов госпиталей и санаториев

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