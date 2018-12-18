Вандалы, разрушившие набережную Коктебеля, "засветились" на камерах видеонаблюдения

В Коктебеле в ночь на 15 декабря неизвестные разрушили ограждения на городской набережной. Вандалы сбили около 50 метров балясин от моста над рекой Арматлук в сторону холма Юнге.

Как рассказала глава администрации Коктебеля Валентина Прохоренко, трое разбойников попали на видеокамеры кафе, расположенных на набережной.

- Их узнали, это - местные жители, они еще и разбили там бутылки. Пока идет следствие, конечно, не могу раскрывать всю информацию, - рассказала "Комсомольской правде - Крым" глава администрации Коктебеля Валентина Прохоренко.

За чей счет будут восстанавливать ограждение пока неизвестно. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

Подсчитать сумму ущерба пока не успели. Когда ограждения сделают заново - тоже не известно. Если задержать нарушителей удастся, то восстанавливать архитектурные элементы они будут за свой счет по решению суда.

- В противном случае, не знаю. Все деньги в бюджете программно-целевые. "Непредвиденного" фонда в поселковой администрации нет, - отметила Прохоренко.

После инцидента власти поселка задумались об установке дополнительных видеокамер на набережной. Пока обсуждается установка еще как минимум двух.

Арендаторы пляжей поддержали усиление контроля, они переживают за свое имущество: раздевалки, лежаки, зонты и навесы. А то мало ли, что взбредет в голову вандалам! Вдруг и кабинка для переодевания им помешает...

Разбойников зафиксировали видеокамеры. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

Некоторые местные жители предположили, что вандалы неслучайно выбрали объект для «развлечения». По их мнению, разрушение набережной может быть «спланированной акцией».

- Вполне вероятно! Тем более что разрушено только напротив одного пользователя пляжа, а дальше не трогали, - прокомментировала такие высказывания Прохоренко.

Кстати, в Коктебеле начали сносить незаконное ларьки. Если собственники откажутся разбирать их сами, объектами займется администрация. Глава поселка пообещала завершить снос к следующему курортному сезону.

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Мария:

- Если бы нормально их изначально сделали, то они бы так не разрушались легко, а от таких бутафорских что можно ожидать? Они никакой нагрузки вообще не выдерживают, полые внутри.

Юрий:

- А я думаю, что это "подстава", чтобы кого-то обвинить....

Юлия

- Надо опорный пункт (полиции, - ред.) восстанавливать - чтоб хоть как то проходились. Его нет уже давно. Если что - (правоохранители, - ред.) едут из Феодосии. Есть какие то рейды в сезон по поселку , но очень малозначительные.

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