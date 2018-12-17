Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Коктебеле неизвестные разрушили ограждения на городской набережной. Они варварски сбили около 59 метров балясин от моста над рекой Арматлук в сторону холма Юнге.
Как сообщила глава администрации Коктебеля Валентина Прохоренко, по данному происшествию уже направлено заявление в полицию.
Неизвестные разрушили ограждения. Фото: Facebook Валентины Прохоренко
В комментариях пользователи соцсети Facebook предложили оборудовать набережную видеокамерами. А кто-то предположил, что такое «разрушение» - спланированная акция.
- Вполне вероятно! Тем более что разрушено только напротив одного пользователя пляжа, а дальше не трогал, - отметила Прохоренко.
Напомним, в Коктебеле начали сносить незаконное ларьки. Если собственники откажутся разбирать их сами, объектами займется администрация. Глава поселка пообещала завершить снос незаконных ларьков к следующему курортному сезону.