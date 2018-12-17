2018-12-18T16:50:57+03:00
Общество

Набережную Коктебеля разрушили вандалы

Они повредили ограждения [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Набережную Коктебеля изуродовали вандалы. Фото: Facebook Валентины ПрохоренкоНабережную Коктебеля изуродовали вандалы. Фото: Facebook Валентины Прохоренко
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В Коктебеле неизвестные разрушили ограждения на городской набережной. Они варварски сбили около 50 метров балясин от моста над рекой Арматлук в сторону холма Юнге.

Как сообщила глава администрации Коктебеля Валентина Прохоренко, по данному происшествию уже направлено заявление в полицию.

Неизвестные разрушили ограждения. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

Неизвестные разрушили ограждения. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

В комментариях пользователи соцсети Facebook предложили оборудовать набережную видеокамерами. А кто-то предположил, что такое «разрушение» - спланированная акция.

- Вполне вероятно! Тем более что разрушено только напротив одного пользователя пляжа, а дальше не трогал, - отметила Прохоренко.

Напомним, в Коктебеле начали сносить незаконное ларьки. Если собственники откажутся разбирать их сами, объектами займется администрация. Глава поселка пообещала завершить снос незаконных ларьков к следующему курортному сезону.

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