Памятник «Вежливому человеку» в Крыму осквернил гражданин Украины

- У памятника всегда много народу - все туристы хотят на память сфотографироваться с «вежливым человеком». Около девяти вечера какой-то странный мужичонка вертелся вокруг него, смотрю, а он достал что-то из-под полы - это я потом уже сообразил, что краска у него была в пол-литровой банке, как из-под кока-колы, - и давай поливать им памятник, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» охранник Роман Баранец.

Охранник мигом выбежал из своей будки.

Ярко-красная краска тем временем уже разлилась по экипировке солдата, задела рядом стоящего с ним кота и табличку «Вежливым людям» от благодарных жителей Крыма». А вандал пытался сразу же скрыться - повернул к улице Серова.

Фото: Людмила Юрко / ВКонтакте

- Хорошо, что рядом был мой товарищ. Мы вместе скрутили вандала и вызвали полицию - все, как и положено, сделали. Он пытался выпендриваться, но потом успокоился. Мне показалось, он был пьян, - предполагает Роман. - Выглядел он, конечно, потрепанным, запах от него шел неприятный, на вид лет 40. Полиция приехала, начала спрашивать имя, фамилию у него. Он начал ерничать, типа Иванов Иван Иванович, толком не хотел ничего говорить правоохранителям, даже свой адрес.

- А он объяснял, зачем это сделал?

- Бред какой-то нес. Невнятно плел, что недоволен крымским правительством и переходом в Россию. Думаю, что сам бы он до такого не додумался. Может, просто деньги на выпивку ему дали и попросили так сделать, - качает головой охранник.

Не за горами пятая годовщина «Крымской весны», когда Крым присоединился к России после референдума, на котором 16 марта 2014 года жители полуострова высказали свое мнение.

- Возможно, эту «акцию» нарушитель, или кто там его к этому подстрекал, «приурочили» к грядущему празднику, - считает Роман Баранец.

Примерно через полчаса к памятнику прибыла бригада рабочих МБУ «Город» и спустя час монумент уже привели к прежнему виду. Правда, кое-где еще видны мелкие капли краски.

Крымчане возмутились поступком незнакомца.

- Вот, как так? В Симферополе урод памятник "Вежливым людям" краской облил его осудят конечно, но жить останется в России. Депортировать таких надо или пожизненно сажать, - возмущается жительница Симферополя Мария.

- Наверное, из Украины занесло этого вандала. Может, заплатили ему за такую выходку. Чем памятник-то провинился? - выразил свое мнение крымчанин Алексей.

- Пусть теперь в качестве наказания отмывает не только этот памятник, но и другие тоже на протяжении года, - пишет интернет-пользователь Алина.

- Разделяю с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призываю быть бдительными, ведь со стороны сопредельного государства можно ожидать любых провокаций. Напоминаю телефон доверия полиции - 128, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Задержанным оказался гражданин Украины, 37-летний Максим Сокуренко.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в полиции, мужчина признался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Вандализм». Проводятся все необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Также правоохранители подтвердили, что он был в нетрезвом состоянии.

СПРАВКА «КП»

Во время перехода Крыма в состав России в марте 2014 года правительственные здания и улицы Крыма охраняли вооруженные люди в зеленой военной форме без опознавательных знаков. Их назвали «вежливыми» за корректное поведение. Памятник «вежливым людям» в Симферополе появился 11 июня 2016 года. Его открытие приурочили ко Дню России. Деньги на проект - 5 миллионов рублей – перечисляли со всех уголков страны. На возведение памятника у художника Салавата Щербакова ушел год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вандал облил краской памятник "вежливым людям" в Симферополе

Нарушителя уже задержала полиция [фото] (подробнее)

Россияне приносят цветы к открывшемуся в Крыму памятнику "Вежливым людям"

Открытие скульптуры приурочили ко Дню России (подробнее)