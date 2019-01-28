2019-01-28T08:11:49+03:00
Общество

Памятник "вежливым людям" в Крыму облили краской

Инцидент случился 27 января вечером
Надежда ДАЦЮК
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Людмила Юрко/"Вконтакте"Людмила Юрко/"Вконтакте"
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Вечером 27 января в Симферполе красной краской облили памятник "вежливым людям", который установили около Госсовета РК больше двух лет в честь событий "Крымской весны".

Сотрудники полиции уже задержали мужчину, который надругался над памятником. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Памятник "вежливым людям" в Симферополе появился 11 июня 2016 года. Его открытие приурочили ко Дню России. Деньги на проект - 5 миллионов рублей - собирали из городов всей России. Больше года над памяником трудился академик РАХ, народный художник РФ Салават Щербаков.

- Этот памятник является символом возвращения Крыма в родную гавань, - говорил во время церемонии открытия Глава РК Сергей Аксенов. - «Вежливые люди» для жителей полуострова стали символом единства с нашей исторической Родиной, символом того, что Россия не бросает соотечественников в беде. С их появлением крымчане почувствовали себя в безопасности.

Во время перехода Крыма в состав России в марте 2014 года правительственные здания и улицы Крыма охраняли вооруженные люди в зелено военной форме без опознавательных знаков. Их назвали "вежливыми" за корректное поведение. Также вежливые люди обеспечивали безопасность во время референдума, на котором крымчане изъявили желание перейти в состав РФ.

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