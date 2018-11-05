Блогер прошлась по Крыму с флагом Украины

СЕГОДНЯ 20:59 2018-11-05T21:51:36+03:00

Алена Бардовская в Севастополь приехала в День народного единства. Фото: кадр видео.

Девушка выяснила, как реагируют жители Симферополя, Бахчисарая и Севастополя на жовто-блакитную накидку

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Блогер Алена Бардовская сняла ролик в формате «испытано на себе».

- Хочу провести социальный эксперимент в День народного единства. И проверить, правы ли украинские СМИ, утверждающие, что если не дай бог, в Крыму человек скажет хоть слово на украинском языке или выйдет с флагом Украины, то его побьют, а потом еще обязательно закроют в подвале и будут две недели пытать, - заявляет на камеру девушка.

Вооружившись жовто-блакитный флагом, она сначала поехала в Симферополь, затем в Бахчисарай. Севастополь стал конечным пунктом.

- Я ожидала, что со мной произойдет что-то неприятное, - признается девушка. – Но получила реакцию, которую и вовсе не ожидала.

В Симферополе девушка попросила прохожих сфотографировать ее с флагом Украины на центральной пешеходной улице, где собственно говоря, и разворачивались события Крымской весны.

Алена Бардовская сфотографировалась с флагом Украины в центре Симферополя. Фото: кадр видео

Блогерша умудрилась запечатлеть себя даже на фоне памятника Вежливым людям.

Причем роль фотографов играли случайно выбранные люди из толпы.

После того, как были сделаны кадры возле композиции, лишь одна мимо проходящая женщина поинтересовалась, что же происходит.

Экспериментатор пыталась спровоцировать ее на инцидент, но и та и разговаривать не стала – тихо и спокойно ушла.

Затем девушка решилась сфотографироваться прямо на ступеньках Госсовета РК.

- Меня отказались фотографировать, - жалуется Алена Бардовская. - Первые парни сказали, что вы вообще не к тем подошли. Другие тоже нет, нет, мы вас фотографировать не будем. Это флаг не нашей страны и показывают наверх здания, какие там флаги. Согласилась лишь одна женщина, которая узнала меня!

Девушка накинула флаг на плечи и в такой жовто-блакитной накидке прошлась по всему центру до площади имени Ленина:

- На прогулочной улице меня никто не отказался фотографировать!

Симпатичная девушка привлекла внимание любителей селфи. Фото: кадр видео.

И даже наоборот селфи с ней сделал какой-то молодой незнакомый мужчина.

- Смелая девушка! – дали ее акции оценку прохожие, которые представились коренными крымчанами. Парни не только запечатлели ее с флагом с разных ракурсов, но и приняв ее за киевлянку, дали краткий сравнительный анализ, как им жилось до 2014 года и после.

Видимо лучезарная девичья улыбка оказала свое магическое действие. А вот внимания людей в погонах к своей персоне, экспериментатор так и не дождалась. Все ожидания были тщетны.

В Бахчисарае же она выбрала самое многолюдное место – рынок.

Снова портфолио из провокационных снимков. Но тут вышла осечка!

- С каким это вы флагом фотографируетесь? – идиллию разрушила женщина в годах.

- У нас три государственных языка, и в том числе, украинский, - парировала девушка.

Но инцидент уже набирал обороты. Дело дошло до нецензурных выражений и до угроз.

Женщины приняли девушку за провокаторшу.

Алена считает, что жители Бахчисарая очень бдительные и не допустят никаких беспорядков. Фото: кадр видео.

- Вначале я расстроилась, - рассказывает на камеру девушка, которой пришлось ретироваться от греха подальше. – Но, во-первых, женщины видимо боятся демонстраций и что опять что-то начнется. Во-вторых, ситуации ЛНР, ДНР – у многих есть родственники в этих регионах. Так что у людей просто активная позиция. И Майдана здесь они не допустят.

В Симферополе и Бахчисарае она была перед Днем народного единства, а вот в Севастополь наведалась 4 ноября и встроилась сразу же в праздничную толпу.

- Смертельный номер. Видите сколько здесь военных? По идее меня должны допрашивать в подвале две недели, - и снова обернулась в жовто-блакитную накидку.

Блогер спокойно прошлась по Севастополю. Фото: кадр видео.

Но никто особо и не обратил внимания на ее экстравагантный наряд.

Тест на доброжелательность Крымский полуостров прошел.

Ролик в интернете вызвал бурную реакцию. Под видеороликом куча комментариев. Много негативных.

Пользователь Евгений Торченков боялся, что у прохожих будет другая реакция:

- Думал, будет все жестче. После того как жги и топтали Российские флаги в городах Украины, как рвали одежду, чтобы сорвать Георгиевские ленты, думал всё припомнится...

- Если бы ты взяла два флага - российский и украинский, а может ещё и крымскотатарский, тогда бы мы поняли твою акцию за единство, мир и дружбу между народами. А с одним украинским флагом бродить по Крыму- это троллинг, - не одобряют одни подписчики.

- А теперь попробуй в Киеве сфотографируйся с российским флагом! Хайпани на Украине, - предлагают другие.

- Я не ожидала, конечно, такой реакции, - призналась блогер. - Отдельно хочется сказать украинцам: ребята, в Крым можно приезжать без проблем.Никаких гонений и притеснений со стороны власти тут нет. Иногда попадаются неодекватные люди, но очень редко. Я за мир и за дружбу народов. В Киев приехать с флагом России не могу, ибо являюсь врагом властей Украины и записана в Миротворец (скандальный сайт с черными списками врагов незалежной). Как раз именно за пропаганду Крыма, как курорта для отдыха всех народов планеты. Спасибо всем, кто против национализма.