Эксперт объяснил, зачем американские беспилотники следят за Крымом

Полеты беспилотников у берегов Крыма участились Фото: Архив "КП"

Активность американских беспилотников у берегов Крыма продолжит сохраняться. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее над нейтральными водами Черного моря зафиксировали увеличение активности американских самолетов-разведчиков. Так, в июле был замечен американский стратегический беспилотник-шпион RQ-4А «Глобал Хок». В середине сентября у берегов Крыма появились бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие. При этом у границ Крыма стало меньше украинских дронов, выполнявших роль разведчиков.

- Американцев, видимо, волнуют военные силы, размещенные на территории Крыма для безопасности нашей территории, - отмечает Ганжара. - Можно спать спокойно, ведь это значит, что мы защищены во всех смыслах. На территории Крыма стоят самые современные средства противовоздушной обороны, противокорабельной обороны. Выросли и технологические возможности Черноморского флота.

По мнению эксперта, стратегическая инициатива американцев в Черном море проиграна, поскольку конкурентов у России на этой территории «фактически нет».

Политолог прогнозирует, что американцы не пойдут на обострение конфликта, а лишь продолжат выполнять разведывательные полеты.

- Думаю, американцы не пойдут на обострение, но активность у берегов Крыма будет сохраняться. Разведывательные полеты - продолжение череды недружественных акций по отношению к России и всему постсоветскому пространству, - поясняет свою точку зрения Ганжара.

Также политолог предположил, что американцы действительно обмениваются разведывательными данными с Украиной, поскольку сами военные США работают на территории этой страны.

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