Эксперт объяснил, зачем американские беспилотники следят за Крымом

Полеты беспилотников у берегов Крыма участились
Фото: Архив "КП"
Активность американских беспилотников у берегов Крыма продолжит сохраняться. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.
Ранее над нейтральными водами Черного моря зафиксировали увеличение активности американских самолетов-разведчиков. Так, в июле был замечен американский стратегический беспилотник-шпион RQ-4А «Глобал Хок». В середине сентября у берегов Крыма появились бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие. При этом у границ Крыма стало меньше украинских дронов, выполнявших роль разведчиков.
- Американцев, видимо, волнуют военные силы, размещенные на территории Крыма для безопасности нашей территории, - отмечает Ганжара. - Можно спать спокойно, ведь это значит, что мы защищены во всех смыслах. На территории Крыма стоят самые современные средства противовоздушной обороны, противокорабельной обороны. Выросли и технологические возможности Черноморского флота.
По мнению эксперта, стратегическая инициатива американцев в Черном море проиграна, поскольку конкурентов у России на этой территории «фактически нет».
Политолог прогнозирует, что американцы не пойдут на обострение конфликта, а лишь продолжат выполнять разведывательные полеты.
- Думаю, американцы не пойдут на обострение, но активность у берегов Крыма будет сохраняться. Разведывательные полеты - продолжение череды недружественных акций по отношению к России и всему постсоветскому пространству, - поясняет свою точку зрения Ганжара.
Также политолог предположил, что американцы действительно обмениваются разведывательными данными с Украиной, поскольку сами военные США работают на территории этой страны.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Отработка боевых действий»: В Крыму оценили появление бомбардировщиков США над Черным морем
Власти Украины заявляют, что подобные воздушные патрули будут регулярными (подробнее)
Американский беспилотник провел разведывательный полет у берегов Крыма
Летательный аппарат также пролетел над линией разграничения в Донбассе (подробнее)