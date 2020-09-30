ТОП-5 крымских санаториев, которые стали привидениями

Главный корпус грязелечебницы Мойнаки. Фото: пресс-служба Главы РК

Десятками развалин усыпано крымское побережье. Ранее известные на всю страну санатории, здравницы, туристические базы превратились в груду осыпающихся камней. После распада СССР существование лечебных курортных объектов фактически прекратилось. Власти тяжело вздыхают и разводят руками, а сообщество архитекторов смотрит на ситуацию с болью.

«Комсомолка» вспомнила пять ранее популярных здравниц полуострова и пообщалась с архитектором Алексеем Комовым, чтобы выяснить, кто виновен в «смерти» санаториев, и можно ли исправить положение.

№1 Грязелечебница «Мойнаки»

Она была основана врачами Ходжашем и Цеценевским в 1887 году. С того времени Евпатория стала известна благодаря лучшему месту для лечения во всем Крыму.

Учреждение расширялось, появлялось все больше кабинетов, открылись химическая, биотелеметрическая и радоновая лаборатории. Приезжие могли принимать не только грязевые ванные, но и углекислые, рапные, термальные, радоновые, сероводородные, субаквальные, жемчужные, йодобромные. Больше 100 лет лечебница успешно работала, принимая пациентов со всего СНГ.

После распада Союза все стало запускаться. Последних посетителей «Мойнаки» приняла в 2010 году, а уже через 12 месяцев грязелечебницу закрыли. Часть помещений разграбили, остальные со временем оказались в аварийном состоянии.

В 2017 году глава администрации Евпатории Андрей Филонов (сегодня находится под арестом, - Ред.) говорил, что возрождение знаменитой лечебницы вот-вот начнется. Была информация, что на эти цели выделят 700 миллионов рублей по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Но уже через полгода чиновник обмолвился, что пока восстанавливать грязелечебницу не будут, да и денег выделят намного меньше заявленной суммы. Тогда Филонов намекнул, что такие объемы никому не нужны, слишком уж огромный комплекс, да и территорию нужно приводить в порядок, очищать озеро, а денег на это нет.

Проект 2014 года отправили на государственную экспертизу, но специалисты «покрутили у виска», сказав, что за выделенные средства восстанавливать 30 тысяч квадратных метров «Мойнаки» точно никто не будет. В новом проекте предполагаемую площадь для реконструкции уменьшили втрое. А инвестор-инкогнито согласился обустроить возле озера первый термальный комплекс.

Но озеро, в котором когда-то принимали рапные ванны, стало больше походить на мутную лужу. Поднялись грунтовые, пресные воды. За стоками давно никто не следил. Инвестор оценил фронт работ, и дело со строительством застопорилось.

Власти Крыма годами обещают восстановить грязелечебницу и вернуть ей былую славу. Но им даже не удается найти подрядную компанию, которая взялась бы за строительство напорного коллектора вдоль озера. Он обеспечил бы централизованное водоотведение городских канализационных отходов, и сточные воды не попадали бы в водоохранную зону. Так власти хотели подготовить благоприятные условия для инвесторов.

Вместо бассейна - грязная лужа. Фото: пресс-служба главы РК

Но несколько тендеров прошли впустую, госзаказ так никто и не взял. Местные жители только обрадовались такой новости. По их мнению, инвесторов интересовала только застройка побережья.

№2 Санаторий «Октябрь»

Еще один крупный объект в запустении. В 1945 году его построили по проекту знаменитого архитектора Владимира Турчанинова в Евпатории. Санаторий стал известен благодаря процедурам, которые проводили пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также болезням в сфере урологии, гинекологии, нервной системы, верхних дыхательных путей. Специалисты «Октября» использовали передовые методы лечения и сотрудничали с Научно-исследовательским институтом детской курортологии и физиотерапии.

Санаторий "Октябрь" Фото: Лидия Коробкова

В санаторий приезжали полечиться и отдохнуть. Для этого были все условия: окружающие лечебницу парк и море, а внутри помещения - кинотеатр, спортивный зал, библиотека. «Октябрь» приобрел свою популярность еще благодаря врачу-психотерапевту и гипнологу Борису Кацу. Сарафанное радио разнесло по всем странам СНГ истории о чудотворце-целителе. К нему приезжали тысячи людей. Своей деятельностью, кстати, он занимался и на базе грязелечебницы «Мойнаки».

После распада СССР дела пошли хуже, финансирования почти не было, еще больше усугубил ситуацию пожар в библиотеке, который произошел в 2010 году. Сгорела средняя часть крыши. Санаторий остался без света. Пожарные предположили, что причиной возгорания стал поджог. Здание забросили, и уже к 2014 году оно стало аварийным – кое-где протекала крыша, полы проваливались. И по сей день «Октябрь» пустует, все разграблено.

№3 Санаторий «Дельфин»

Санаторий "Дельфин". Фото: скриншот из видео

Его строительство началось в 1974 году в Новом свете. Санаторий предназначался для подводников-аквалангистов как спортивная база. Но помещению не суждено было радовать спортсменов, комиссия экспертов нашла расхождение тектонических плит в этой местности, что рано или поздно привело бы к аварийному состоянию здания.

Работы остановили, объект законсервировали и оставили пустовать. Однако, это не остановило мародеров. Уже через несколько лет растащили даже хранившиеся там стройматериалы.

В украинские времена за санаторием следили охранники. Но они лишь проверяли, чтобы на стройке не шатались дети, а еще немного «подрабатывали» - разрешали за деньги туристам разбивать лагерь на прилегающих к «Дельфину» территориях и парковать машины.

Власти несколько раз приглашали специалистов оценить возможность продолжить строительство. Те, в свою очередь говорили, что здание можно восстановить. Но только с новой опорной обвязкой, чтобы строение не разрушилось во время землетрясения. Процедура оказалась очень дорогая, и смысла вкладывать такую сумму в недострой чиновники не увидели. Эксперты добавили, что в таком случае единственный правильный вариант – подорвать «Дельфин» и вывезти его остатки на свалку. Ведь его обрушение - лишь вопрос времени.

В 2018 году пансионат купила компания «Южный проект» за 75,9 миллиона рублей. Владелец – учредитель банка «Россия» Юрий Ковальчук. Вместе с «Дельфином» фирме досталась набережная, причал и волнорезы. Как новый владелец обойдется с санаторием - неизвестно.

№4 Туристическая база «Карабах»

Санаторий "Карабах". Фото: скриншот из видео

Эту турбазу открыли в поселке Малый маяк между Алуштой и Гурзуфом в 1953 году. Она успешно проработала 38 лет, но в 1991 году санаторий стал не популярным, постояльцев становилось все меньше. Почти все корпуса базы закрыли, сейчас здание и территория заброшены.

«Карабах» подчинялась Крымскому областному совету по туризму и экскурсиям. Но после 1991 года это предприятие ликвидировали, а на его месте возникло Крымское акционерное общество по туризму и экскурсиям «Крымтур». Организация прославилась постоянными скандалами с местным населением. Причиной стали дома на улице Кеппена, которые будто бы размещены на территории турбазы. И когда разговор зашел о передаче ее в частную собственность, вышло, что муниципальное жилье с людьми стало также частью этой собственности.

В 1999 году исполнительный комитет Алуштинского городского совета все же оформил право собственности «Крымтуру» на «Карабах». Неправильно истолкованный документ позволил включить в состав собственности и многоквартирные дома. Так контора незаконно отхватила себе жилые дома вместе с людьми.

В 2003 году компания перепродала турбазу ООО «Фонтан». Новый владелец не раз обращался к жильцам домов, чтобы те освободили квартиры, обещая взамен другое не менее «комфортабельное» жилье. И по сей день приватизировать недвижимость у людей возможности нет, даже несмотря на прописку. Корпуса «Карабаха» продолжают обрастать паутиной и пылью.

№5 Санаторий «Юность»

Санаторию "Юность" достался один из корпусов виллы "Селям". Фото: wkipedia

Его организовали в 1925 году на базе бывших частных пансионов в Симеизе. В 1930-м году «Красный маяк» переименовали в санаторий им. Ленина, а позже реорганизовали в детскую здравницу под названием «Юность». Учреждение было направлено на лечение туберкулеза.

Распад Советского Союза - и очередной санаторий оказался «на дне». Приватизация началась в 2003 году. Тогда часть климатопавильона, один корпус и часть пляжной территории сдали в аренду. В итоге договор бродил по рукам разных фирм до 2009 года. После чего все имущество продали ООО «Коралл Лимитед». По информации инсайдеров, деньги с этого имел один из совладельцев «Лукойла».

Позже в санатории начали происходить жуткие вещи. В 2013 году обвалился аварийный балкон, на котором стояли две девочки. Одна из них позже умерла в больнице. В том же году еще трое детей погибли, когда перелезали через забор на перегороженный пляж.

В 2014 году «юность» ликвидировали решением правительства республики. Здравницу собираются продать на аукционе в 2021 году.

КОМПЕТЕНТНО

Член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов рассказал КП-Крым, что привело к абсолютному упадку советских здравниц, и какие механизмы нужно запустить, чтобы вернуть хоть часть былого функционала.

- Все эти здравницы, санатории и туристические базы заброшены, потому что выстраивались как комбинаты здоровья только при советском строе. Вся инфраструктура была укомплектована ведомственными санаториями, например, союза кинематографистов, работников министерства пути и сообщения.

Такие здравницы смогли бы продолжать свою деятельность в полном объеме либо в составе ведомственных госкорпораций, как, например, «Газпром», либо спонсироваться серьезными олигархическими структурами. После развала страны, Крым, по сути, выживал, как отколотая льдина. Санатории начали распродавать в частные руки, которые распиливали объекты на мелкие пансионатики, земли пытались документально перевести на разное использование. Часто были замешаны даже криминальные схемы.

Сегодня, в отсутствии курортной стратегии, вернуть былую систему невозможно. Нужна экономическая модель, а она никак не может родиться без понятной общей концепции. Если отдать это все рынку, соответственно, будет решать сильнейший, а уникальные архитектурные произведения умрут.

Начиная с 90-х, все эти санатории рассматриваются исключительно как «земельные туши» под разделку. Они теперь ценны для власти не зданиями, а исключительно землей. Чиновники только ждут, когда разрушатся эти строения, чтобы продать землю подороже.

«Октябрь» - шедевр архитектуры - находится в руинах. Десятилетиями санаторий доводили до обветшалости, чтобы когда-нибудь расчистить кусок земли и построить очередное «стеклянное желто-синее нечто», получить местечковую, единовременную наживу.

Что касается знаменитой грязелечебницы «Мойнаки», то в советское время это было единственное централизованное место грязелечения. После распада СССР люди стали брать в частную собственность пансионаты, открывать на их базе свои кабинеты и залы грязелечения. Это и ослабило позиции «Мойнаки». Но конкуренция с Саками напрочь убила грязелечебницу. Для восстановления ей нужен был не только серьезный инвестпроект или государственная поддержка, а хозяин, знающий ценность бывшего некогда «сердца курорта».

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