В засушливый Крым прибыл самолет для искусственного вызова дождей

Вызов осадков будет максимально экологичным. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь

На помощь в борьбе с засухой Росгидромет направил в Крым самолет-метеолабораторию. Як-42Д с командой пилотов, технических специалистов и сотрудников Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета уже прибыл в Симферополь.

Работать воздушная лаборатория будет следующим образом: информацию о состоянии облаков самолет получит во время полета, а после анализа всех критериев Як-42Д повторно поднимется в небо и начнет воздействовать на облака.

- После проведения активных воздействий в течение одного сезона, увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%, - уточнили в пресс-службе Росгидромета.

Там уверяют, что процесс искусственного вызова дождя будет проходить в соответствии со строгими экологическими нормативами. Так, концентрация реагентов в выпадающих осадках составит лишь миллионную долю процента, что будет даже меньше значений, присутствующих в естественных дождях.

Напомним, о самолете, способном увеличить количество выпадающих осадков, заговорили еще в июне этого года, а контракт на сумму 25,5 миллиона рублей заключили в августе.

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