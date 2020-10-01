В Крым запустят пассажирские поезда из Перми, Астрахани и Омска

Поезда в Крым начали ездить с декабря 2019 года Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крым будут ездить поезда из Перми, Астрахани, Омска. Также на полуостров планируют запустить состав, который пойдет через Брянскую и Орловскую области. Новые железнодорожные направления откроют до конца года, уверяет генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

- Популярен вопрос о маршрутах в Брянскую и Орловскую области. Мы планируем запуск поезда, который пройдет через эти субъекты федерации. Кроме того, до конца года планируем связать Крым нашими поездами с Пермью, Омском и Астраханью, - отметил Ганов.

Сейчас из Крыма и обратно по железной дороге можно поехать в семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Вологду, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Адлер. С материковой части России можно приехать через Крымский мост в Симферополь, Евпаторию, Феодосию и Севастополь.

Напомним: пассажирские поезда в Крым запустили в декабре 2019 года. Первый состав прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга, а второй приехал из Москвы в Симферополь.

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