2020-04-21T19:19:03+03:00
Экономика

Запуск девяти пар поездов через Крымский мост отменили до лучших времен

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сократился в разы
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
С 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» успели воспользоваться 195 тысяч человек.С 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» успели воспользоваться 195 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, запуск движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен до улучшения эпидемиологической обстановки. Старт, напомним, был запланирован на весну этого года.

Как сообщили в пресс-службе оператора ж/д перевозок через Крымский мост компании «Гранд Сервис Экспресс», запуск поездов из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока.

Купленные билеты пассажиры могут вернуть по месту приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

Поезда Мурманск - Симферополь и Екатеринбург - Симферополь планировалось запустить 25 апреля. Поезд сообщением Кисловодск - Симферополь должен был выйти на маршрут 29 апреля. Поезд Москва - Севастополь - 27 апреля. Первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию планировали отправить 28 апреля, в Феодосию - 7 мая, из Москвы на - 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию должны были начать курсировать несколько раз в неделю, начиная с 4 мая.

Ранее КП-Крым сообщала, что запуск движения электропоездов по маршруту Севастополь - Евпатория также перенесен на более поздний срок. Причина - предупреждение распространения коронавируса.

Отметим, что с 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» успели воспользоваться 195 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Крымскому мосту в Симферополь прибыл поезд из Москвы

Вторую «Таврию» с материка встречали сотни жителей полуострова (подробнее)

Севастополь встретил первый поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожном вокзале играла музыка и выступали артисты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это просто фантики друг другу перепродают»: Вице-президент «Лукойла» отреагировал на падение нефтяных цен до отрицательных значений
Леонид Федун объяснил обозревателю «КП» Александру Гамову - как отразятся на российской экономике результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже
Новости 24
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом
Трое парней пропали в Симферопольском районе
Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров
Мать троих детей связывала и избивала старшего сына кочергой
В Симферополе снесли 30 незаконных ларьков
Из-за перекрытия границ крымчане застряли в Индии и Америке
Какие предприятия Крыма признаны системообразующими
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина