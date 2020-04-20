Запуск девяти пар поездов через Крымский мост отменили до лучших времен

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, запуск движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен до улучшения эпидемиологической обстановки. Старт, напомним, был запланирован на весну этого года.

Как сообщили в пресс-службе оператора ж/д перевозок через Крымский мост компании «Гранд Сервис Экспресс», запуск поездов из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока.

Купленные билеты пассажиры могут вернуть по месту приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

Поезда Мурманск - Симферополь и Екатеринбург - Симферополь планировалось запустить 25 апреля. Поезд сообщением Кисловодск - Симферополь должен был выйти на маршрут 29 апреля. Поезд Москва - Севастополь - 27 апреля. Первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию планировали отправить 28 апреля, в Феодосию - 7 мая, из Москвы на - 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию должны были начать курсировать несколько раз в неделю, начиная с 4 мая.

Ранее КП-Крым сообщала, что запуск движения электропоездов по маршруту Севастополь - Евпатория также перенесен на более поздний срок. Причина - предупреждение распространения коронавируса.

Отметим, что с 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» успели воспользоваться 195 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Крымскому мосту в Симферополь прибыл поезд из Москвы

Вторую «Таврию» с материка встречали сотни жителей полуострова (подробнее)

Севастополь встретил первый поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожном вокзале играла музыка и выступали артисты (подробнее)