По Крымскому мосту в Симферополь прибыл поезд из Москвы

Сегодня, 26 декабря, на железнодорожный вокзал столицы Крыма прибыл поезд «Москва-Симферополь». Он стал вторым составом, который приехал на полуостров по Крымскому мосту.

На вокзале Симферополя поезд встречали сотни людей под песню «Мой Симферополь - ворота Крыма».

Проводницы фирменного поезда "Таврия"Фото: Никита ПОЛЬКО

Фирменный поезд «Таврия» отправился из Москвы 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала. Он проехал более 2 тысяч километров за 33 часа. В его составе 15 двухэтажных вагонов, включая вагон-ресторан.

Первые пассажиры из Москвы сходят с поездаФото: Никита ПОЛЬКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751863" frameborder="0"></iframe> Сегодня по Крымскому мосту в Симферополь приехал поезд из Москвы.Никита ПОЛЬКО

Вчера, 25 декабря, в Севастополе под марш «Легендарный Севастополь» встречали первый поезд из Санкт-Петербурга, который проехал по Крымскому мосту ночью 25 декабря.

Вагон поезда "Таврия" изнутриФото: Никита ПОЛЬКО

Одна жительница города-героя даже расцеловала вагон поезда, а сотни горожан пели гимн города-героя.

Напомним, что президент России Владимир Путин проехал на поезде от Керчи до Тамани чуть раньше - 23 декабря. Там он принял участие в церемонии открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751878" frameborder="0"></iframe> В Симферополь прибыл поезд из Москвы.Анастасия ЖУКОВА

Официально строительство железной дороги на мосту завершили 18 декабря. Протяженность всего моста, ставшим самым длинным в Европе, составила 19 километров.

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