Первый поезд из Питера пересек Крымский мост этой ночью

Первый поезд с пассажирами, следующий по маршруту «Санкт-Петербург-Севастополь», пересек Крымский мост этой ночью. Машинист специально замедлил ход, чтобы люди смогли увидеть иллюминацию, которой украшен переход через пролив.

krymsky_bridge Первый поезд проехал по Крымскому мосту

- Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой, - говорится в описании к ролику на странице инфоцентра Крымский мост в Instagram

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение через Керченский пролив 23 декабря. Он проехал на поезде из Крыма на Тамань.

На полуострове не было поездов с 2014 года, ровно с тех пор, как Украина перекрыла ж/д сообщение с Крымом.

Завтра, напомним, в Симферополь по Крымскому мосту прибудет первый поезд из Москвы.

Ранее КП-Крым сообщала, что на вокзалах прибывающих будут встречать песнями «Мой Симферополь - ворота Крыма» и «Легендарный Севастополь», а провожать легендарным маршем «Прощание Славянки».

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