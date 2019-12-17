Узнаете их из тысячи: Оператор ж/д перевозок по Крымскому мосту показал свои поезда

Компания «Гранд Сервис Экспресс» - оператор железнодорожных перевозок в Крым - показала на своей странице в социальных сетях, как будут выглядеть вагоны поездов «Таврия», которые пойдут по Крымскому мосту уже в этом месяце.

- Скоро наши поезда отправятся в Крым. Вы узнаете их из тысячи, - говорится в описании к видеоролику.

Как ранее писала КП-Крым, в запуске поездов через Крымский мост может принять участие президент России Владимир Путин.

Первый пассажирские выгоны из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а из Москвы в Симферополь - 24 декабря.

Как удалось выяснить КП-Крым, на первые поезда в Крым уже продали более 50 тысяч билетов.

На вокзалах их будут встречать песни «Мой Симферополь - ворота Крыма» и «Легендарный Севастополь», а покидать полуостров гости будут под легендарный военный марш «Прощание Славянки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/750229" frameborder="0"></iframe> Вагоны фирменного поезда "Таврия", которые будет ходить по Крымскому мосту.Видео компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"! другой источник

Запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив запланирован на 2020 год.

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