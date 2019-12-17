На первые поезда в Крым продали более 50 тысяч билетов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-17T17:53:24+03:00

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На первые поезда, которые пойдут в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, уже продано более 50 тысяч билетов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок - компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Более 50 тысяч билетов уже реализовано в целом. Продаются они в кассах Крымской железной дороги, мобильном приложении «ГСЭ Билеты», а также на сайте перевозчика, - рассказали в пресс-службе.

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту намечен на 23 декабря этого года, билеты в продаже с 8 ноября.

По предварительной информации, торжественно запустит поезда на полуостров лично президент России Владимир Путин.

Покидать полуостров поезда будут под легендарный военный марш «Прощание Славянки», а встречать пассажиров на вокзалах будут песни «Мой Симферополь - ворота Крыма» и «Легендарный Севастополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU